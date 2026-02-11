قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الممتاز| إنبي يتعادل مع بيراميدز في بداية الشوط الثاني
رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد.. غدا
قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط
بعد تجديد الثقة.. وزير الكهرباء: مستعدون للصيف المقبل بخطة عاجلة وتوفير التغذية الكهربائية
مدبولي يضع "أمن الطاقة" على رأس الأولويات في أول اجتماع مع وزير الكهرباء
الدوري المصري.. ياسين مرعي يعزز تقدم الأهلي أمام الإسماعيلي
هل يجوز الصيام بدلا عن الميت؟.. دار الإفتاء توضح 3 حالات
الشاباك: مئات الهجمات السيبرانية الإيرانية استهدفت مسؤولين إسرائيليين خلال عام
بن رمضان يحرز أول أهدافه بقميص الأهلي محليا في شباك الإسماعيلي
وزير خارجية روسيا: العلاقات بين بوتين وترامب جيدة
حسن المستكاوي يوجّه رسالة لرئيس حي المعادي بشأن والده
رفض عربي لقرارات "الضم" الإسرائيلية للضفة الغربية وتحذير من تقويض حل الدولتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تستعرض خطط التطوير لتعزيز السيولة وجذب الاستثمارات الجديدة

رئيس البورصة المصرية
رئيس البورصة المصرية
محمد صبيح

استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أبرز مؤشرات الأداء السوقي وخطط التطوير المستقبلية، التي تعكس قدرة السوق على جذب الاستثمارات وتنويع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تستهدف دعم السيولة وتعزيز الثقة في السوق.

مؤشرات قوية للسيولة واستعداد لاستقبال أدوات مالية جديدة

وأشار رئيس البورصة إلى أن السوق يتمتع بمستويات سيولة قوية، حيث يبلغ متوسط قيمة التداول اليومية نحو 6.9 مليار جنيه، وهو ما يؤهل السوق لاستقبال أدوات مالية جديدة وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.

إطلاق التداول المستمر على السندات وأذون الخزانة

وأوضح عزام أنه تم إضافة نظام التداول المستمر على الأذون والسندات الحكومية (GFIT)، وهو ما يسهم في تشجيع المستثمرين الأفراد على الشراء والبيع بصورة أكثر نشاطًا، لافتًا إلى نجاح الجلسات التجريبية لهذا النظام، على أن ينطلق أول يوم تداول فعلي بداية الأسبوع المقبل.

بدء تداول المشتقات المالية على مؤشر EGX30

وكشف رئيس البورصة عن أن تداول المشتقات على مؤشر EGX30 سيبدأ في الأول من مارس المقبل، بعقود تمتد لثلاثة أشهر وأخرى لستة أشهر، مع خطة مستقبلية للتوسع في مشتقات مؤشر EGX70 عقب تحسن مستويات السيولة بالسوق.

آليات متطورة للتسوية وتقليل المخاطر

وأضاف أن تسوية المشتقات المالية ستتم عبر نظام CCP وشركة تسويات لخدمات التقاص، لضمان تنفيذ الصفقات بكفاءة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتداول.

برنامج تداول جديد بالتعاون مع ناسداك

وأشار عزام إلى أن البورصة تعمل على إطلاق برنامج تداول جديد بالتعاون مع بورصة ناسداك، من المقرر أن يكون جاهزًا للتشغيل خلال شهر يوليو المقبل، ويتيح تداول المشتقات المالية وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية والسندات.

تطوير آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

وأوضح أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي انتهت من تطوير آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بعد عقد اجتماعات موسعة مع شركات السمسرة ومطوري أنظمة المكتب الخلفي، ويجري حاليًا مواءمة الأنظمة للربط بالنظام الجديد عبر بروتوكول FIX.

التحول الرقمي وتطبيق الذكاء الاصطناعي

وأكد رئيس البورصة أن الخطة الحالية تشمل تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعايير XBRL، إلى جانب تطوير الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين تجربة المستثمرين.
نقلة نوعية في تطوير سوق المال المصري
وتعكس هذه الخطط توجه البورصة المصرية نحو بناء سوق أكثر كفاءة وشفافية، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الشركات والمشروعات الكبرى.

البورصة المصرية سوق رأس المال رئيس البورصة التداول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

محكمة جنوب سيناء

10 سنوات مشدد و50 ألف جنيه غرامة لعاطل بحوزته 10 أجولة حشيش برأس سدر.. وبراءة شقيقه

النائب العام يستقبل وفد النيابة العامة الليبية

تبادل الخبرات وتعزيز التعاون.. النائب العام يستقبل وفد النيابة العامة الليبية

المستشار محمود الشريف وزير العدل

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير العدل يبدأ مهام عمله بالاجتماع مع مساعديه

بالصور

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد