10 سنوات مشدد و50 ألف جنيه غرامة لعاطل بحوزته 10 أجولة حشيش برأس سدر.. وبراءة شقيقه

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم عاطل مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة كمية ضخمة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بينما قضت المحكمة ببراءة شقيقه من الاتهامات المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود وقائع القضية إلى 25 أغسطس بدائرة مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس تفيد بقيام المتهم وشقيقه بالاتجار في المواد المخدرة، وتخزينها بمسكنهما وملحقاته وبعض المزارع الخاصة بهما، مع استخدام سيارتين إحداهما تحمل أرقام (و.ج.ط 7579)، والأخرى ربع نقل دون لوحات معدنية، في نقل وترويج المخدرات.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من نيابة رأس سدر، داهمت قوة مشتركة من مباحث رأس سدر والإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأماكن المشار إليها، حيث تم ضبط المتهم الأول وبحوزته مبلغ 830 جنيهًا وهاتف محمول.

وبتفتيش السيارة المضبوطة، عُثر بداخلها على 480 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، كما تم ضبط 3 أجولة، بكل جوال 240 قطعة، إضافة إلى رخصة تسيير باسم شخص آخر. كما أرشد المتهم عن مزرعة خاصة بهما، أسفرت أعمال التفتيش بها عن ضبط 4 أجولة أخرى تحتوي على 960 قطعة كبيرة من الحشيش، إلى جانب مكبس يدوي محلي الصنع، و2 أسطمبة، و3 أجولة تحتوي على مسحوق أخضر يُستخدم في إعادة تدوير وتصنيع الحشيش.

وبلغ إجمالي المضبوطات 2160 قطعة من مخدر الحشيش، بوزن إجمالي قدره 206 كيلوجرامات، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول كان يُستخدم في التواصل مع العملاء، كما أشار إلى اشتراك شقيقه معه في النشاط الإجرامي.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1558 لسنة 2025 جنح دهب، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، والتحفظ على السيارة المضبوطة، وإيداع المبلغ المالي بخزينة المحكمة.

وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، والمقيدة برقم 1404 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، مع براءة شقيقه مما نُسب إليه.