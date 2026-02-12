طريقة عمل فطائر الدجاج بدبس الرمان.. بمذاق لا يقاوم

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطائر الدجاج بدبس الرمان، فهي من المعجنات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم وتقديمها لأفراد الأسرة.

مقادير فطائر الدجاج بدبس الرمان

● 5 أكواب دقيق

●ربع كوب زيت

● 2 ملعقة كبيرة سمنة

● ملعقة كبيرة خل

● ملعقة كبيرة ملح

● 2 ملعقة كبيرة سكر

● ملعقة كبيرة خميرة فورية

للحشوة :

● بصل

● ثوم

● بقدونس مفروم

● كزبرة مفرومة

● صدور دجاج

● كزبرة ناشفة

● كمون

● ملح وفلفل

● فلفل حار

● بهارات

● طماطم مفرومة

● دبس رمان

● فلفل أخضر

طريقة تحضير فطائر الدجاج بدبس الرمان

تخلط كل مكونات العجينة في العجانة ثم تعجن جيدا وتترك حتى تختمر

تقسم العجينة وتحشى بالحشوة

لعمل الحشوة

يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف مكعبات الدجاج وتقلب جيدا



ثم يضاف كل الخضار وكل البهارات ثم تفرد العجينة

ثم تدهن بدبس الرمان ثم يضاف الحشوة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.