قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو
مصر تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في إسلام آباد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فطائر الدجاج بدبس الرمان.. بمذاق لا يقاوم

فطائر الدجاج بدبس الرمان
فطائر الدجاج بدبس الرمان
هاجر هانئ

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فطائر الدجاج بدبس الرمان، فهي من المعجنات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم وتقديمها لأفراد الأسرة.

مقادير فطائر الدجاج بدبس الرمان

● 5 أكواب دقيق

●ربع كوب زيت

● 2 ملعقة كبيرة سمنة

● ملعقة كبيرة خل

● ملعقة كبيرة ملح

● 2 ملعقة كبيرة سكر

● ملعقة كبيرة خميرة فورية

للحشوة :

● بصل

● ثوم

● بقدونس مفروم

● كزبرة مفرومة

● صدور دجاج

● كزبرة ناشفة

● كمون

● ملح وفلفل

● فلفل حار

● بهارات

● طماطم مفرومة

● دبس رمان

● فلفل أخضر

طريقة تحضير فطائر الدجاج بدبس الرمان

تخلط كل مكونات العجينة في العجانة ثم تعجن جيدا وتترك حتى تختمر
تقسم العجينة وتحشى بالحشوة

لعمل الحشوة

يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف مكعبات الدجاج وتقلب جيدا


ثم يضاف كل الخضار وكل البهارات ثم تفرد العجينة
ثم تدهن بدبس الرمان ثم يضاف الحشوة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

فطائر الدجاج بدبس الرمان مقادير فطائر الدجاج بدبس الرمان طريقة تحضير فطائر الدجاج بدبس الرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

الطفلة جنى

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

ترشيحاتنا

جورجيا ميلوني

البرلمان الإيطالي يقر قانونًا يسمح بفرض حصار بحري لمواجهة سفن المهاجرين

مرسيدس-بنز"

"مرسيدس-بنز" تسجل هبوطاً حاداً في أرباح 2025 بنسبة 57% وسط ضغوط الصين والرسوم الجمركية

ارشيفي

أوكرانيا : ارتفاع عدد ضحايا القصف روسي الليلة الماضية إلى 7 قتلى

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

فيديو

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد