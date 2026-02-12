تراجع في أسعار الذهب عالمياً اليوم الخميس

انخفضت أسعار الذهب، ⁠اليوم "الخميس"، بعد ارتفاع الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يناير الماضي التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى ​5065.98 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0318 بتوقيت جرينتش، فيما اختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من 1%.

كما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2% إلى 5087.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة ⁠للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 83.81 دولار للأوقية بعد ارتفاعها 4% أمس "الأربعاء".

وانخفض ​سعر البلاتين 0.3% إلى 2126.52 ⁠دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 1.4 % إلى 1722.67 دولار.



