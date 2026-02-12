فى ذكرى ميلاده.. تعرف على السيرة الذاتية للدكتور عبد الفضيل القوصي وزير الأوقاف الأسبق

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد الدكتور الدكتور عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف الأسبق والتى توافق الثاني عشر من شهر فبراير 1944م.

مولده وحياته

ولد الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، فى الثاني عشر من شهر فبراير عام 1944م بمحافظة قنا، مركز قوص.



حفظ القرآن الكريم، وتعلم مبدئ القراءة والكتابة في كُتَّابِ القرية، ثم التحق بالأزهر الشريف حيث تابع تعليمه الأساسي بالمعاهد الأزهرية على النهج المعروف؛ حيث حصل على الثانوية الأزهرية سنة 1963م، من معهد قنا الديني.

حياته العلمية

التحق بعد ذلك بكلية أصول الدين بالقاهرة، وتخصص في قسم العقيدة والفلسفة، وتخرج في ذات القسم والكلية سنة 1967م.

نال شهادة التخصص (الماجستير) في العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين عن رسالته «الِعلِّية ومشكلاتها في الفلسفة الإسلامية» عام 1969م.

كما نال شهادة العالمية الدكتوراه في ذات التخصص عن رسالته «الفلسفة الإشراقية عند صدر الدين الرازي» سنة 1975م.

الوظائف والمناصب

-عمل فور تخرجه من كلية أصول الدين-(قسم العقيدة والفلسفة) معيدًا ومدرسًا وأستاذًا مساعدًا، وأستاذًا .

- ثم عمل وكيلا لكلية أصول الدين، فنائبًا لرئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب.

اختير عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

تم اختياره أيضًا مقررًا للَّجنة العلمية لترقية الأساتذة في تخصص العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

اختير نائبًا لرئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

تم اختياره عضوا بهيئة كبار العلماء ضمن التشكيل الأول للهيئة.

تم تعيينه وزيرا للأوقاف المصرية.

اختير عضوًا في مجمع الخالدين (مجمع اللغة العربية) .

مشروعه

لقد كان الدكتور عبد الفضيل القوصي، صاحب مشروع فكري متميز يجمع بين التراث والمعاصرة، والعقل والنقل، اعتمادًا على المدرسة الأشعريِة التي تُمِّثلُ أهلَ السنة والجماعة.

مؤلفاته

موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين.

جوانب من التراث الفلسفي في الإسلام.

إفلاس الفكر الماركسي. قراءة إسلامية في علم النفس العام. هوامش على الاقتصاد في الاعتقاد.

هوامش على العقيدة النظامية لإمام الحرمين.

رؤية إسلامية في قضايا العصر.

تطور الفكر الكلامي عند إمام الحرمين الجويني.

له عدد من المقالات بجريدتي الأهرام والأخبار، ومجلة الأزهر وغيرها.

وفاته

وافته المنية فجر يوم الأربعاء الموافق للثالث من شهر يونيو 2020م، الموافق الحادي عشر من شهر شوال لعام 1441هـ.