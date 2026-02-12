إخماد نيران حريق مدخنه مطعم اسماك شهير بطنطا دون وقوع إصابات وخسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمدينه مطعم اسماك شهير إثر ماس كهربائي مفاجىء بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران داخل مطعم في نطاق قسم ثان طنطا.

تحرك عاجل

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، يرافقها عدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، حيث جرى تأمين المكان وتنظيم حركة المرور لحين الانتهاء من أعمال السيطرة على الحريق.

كما تبين من المعاينة الأولية أن النيران اندلعت داخل مطبخ المطعم نتيجة ماس كهربائي بأحد التوصيلات الداخلية، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة وظهور ألسنة لهب محدودة، وهو ما دفع العاملين إلى التحرك سريعًا واتخاذ إجراءات احترازية، شملت فصل التيار الكهربائي وإخلاء المكان، حفاظًا على سلامة الجميع.

تحرك أمني عاجل

وتعاملت قوات الحماية المدنية مع الحريق فور وصولها، حيث دفعت بسيارات الإطفاء واستخدمت المعدات اللازمة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء المطعم أو المحال المجاورة.

وتمكنت القوات من إخماد الحريق خلال وقت وجيز، في خطوة حالت دون وقوع خسائر أكبر أو تهديد للمارة في المنطقة.



ولم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية أو حالات اختناق، بينما اقتصرت الأضرار على بعض التلفيات المادية داخل المطبخ وعدد من الأجهزة، وجارٍ حصرها بشكل دقيق.



وأفاد شهود عيان بأن حالة من الترقب سادت المكان فور مشاهدة الأدخنة، إلا أن الوضع عاد إلى طبيعته سريعًا بعد السيطرة على الحريق، وسط إشادة بتعامل رجال الحماية المدنية مع الواقعة.

إنتهاء عمليات الاخماد



وعقب انتهاء عمليات الإطفاء، جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع تكليف الجهات المختصة بفحص التوصيلات الكهربائية والتأكد من توافر اشتراطات السلامة داخل المنشأة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.