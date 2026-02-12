الغرفة التجارية بالإسكندرية تستضيف وفدا أمريكيا لبحث سبل التعاون المشترك

استضافت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، لقاءً مع المستشار الزراعي الأول بالسفارة الأمريكية آدم كلاين، وسمر عبد الحليم (مسؤولة بناء القدرات، وذلك لمناقشة تطورات قطاع مكونات تصنيع الأغذية، وذلك في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل على دعم المجتمع التجاري وتعزيز فرص التعاون الدولي.

وتناول اللقاء مناخ الأعمال في القطاع، واتجاهات السوق، والتوقعات المستقبلية، إلى جانب بحث فرص التواصل وبناء الشراكات مع موردين أمريكيين، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية بالسوق المحلي.

ويأتي اللقاء ضمن جهود الغرفة لفتح قنوات تواصل فعّالة مع الشركاء الدوليين، وإتاحة منصات حوار مباشرة أمام منتسبيها للتعرف على الفرص المتاحة ونقل الخبرات العالمية.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس الغرفة أحمد حسن، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أشرف أبو إسماعيل، والمهندس البديوي السيد، والمهندس محمود مرعي، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة.