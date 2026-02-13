قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل
ثورة إدارية في مصر.. دمج وزارات وإلغاء هيئات وإعادة هيكلة الشركات القابضة
متوسط سعر الدولار في مصر يوم الجمعة
حكم الكلام أثناء الوضوء وماهي نواقضه؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-2-2026 والقنوات الناقلة
استجابة لبلاغ المواطنين.. فريق "محميات البحر الأحمر" يتعامل مع حالة نفوق درفيل برأس غارب
الدولار يواصل الهبوط.. تباين أسعار العملات الأجنبية في مصر
بيونج يانج تتوعد سيول برد قاسٍ إذا تكرر اختراق الأجواء بالمسيرات
الدينار يخسر 41 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
الجيش الإسرائيلي يجهز خططا جديدة لمواجهة إيران.. وسط حالة تأهب قصوى
واشنطن تتكتم على تفاصيل مكالمة دولية تربط كوشنر بمفاوضات إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: الملف السوداني عقدة جيوسياسية لأوروبا

السودان
السودان
هاني حسين

قال عبد الغني العيادي المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إنّ الملف السوداني ليس ملف صراع داخلي، بل عقدة جيوسياسية لأوروبا، حيث لها مصلحة ومخاوف أيضا.

وأضاف العيادي، خلال مداخلة  على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أوروبا تتحدث اليوم ككتلة سياسية وجيوسياسية تنافس الكتل الأخرى الأمريكية والشرقية الروسية الصينية.

وتابع، أن أوروبا لن تتخلى عن ملف تجد فيه نفسها وروحها الليبرالية المدافعة عن الشرعية والقوانين والمؤسسات الدولية وأن تحسم كل النزاعات بمنطق حواري تفاوضي، مشيرًا، إلى أن هذا الأمر يمثل الجانب القيمي المعياري الذي يدفع أوروبا إلى إعادة نفس النظرة، فهي كتلة تؤمن بالقانون والشرعية.

وذكر، أن المصلحة ليست غائبة في الموقف الأوروبي من السودان، فالسودان موقع له قيمة وأهمية جيوسياسية وجغرافية وأمنية وعسكرية واقتصادية، فهو قريب من القرن الأفريقي والبحر المتوسط والبحر الأحمر، ومن ثم، فإن الأوروبيين لا يريدون انهيار دولة السودان بشكل يجعلهم في مواجهة معضلة أمنية من قبيل تدفق الهجرة غير النظامية وطالبي اللجوء انطلاقا من معبر إلى ليبيا.

وأوضح، أن أوروبا لا تريد انهيار السودان، لأن هذا الانهيار قد يخلق مخاطر أمنية ويهدد سلاسل التوريد في البحر الأحمر، وقد يخلق إشكالية أمنية تتجاوز السودان إلى كل المساحة الأفريقية، حيث تنشط القوى المتطرفة الإرهابية.

السودان اخبار التوك شو مصر الخرطوم أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة

موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة

حمزة عبدالكريم

برشلونة يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن حمزة عبد الكريم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

ترشيحاتنا

مصطفي شوبير

الأهلي يخطط لتجديد عقد مصطفى شوبير 4 مواسم

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الاهلي

إيهاب الكومي للأهلي: أتمنى الحفاظ على العلاقات القوية مع الأشقاء المغاربة

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد