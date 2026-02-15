تعدين على بعضهن بالضرب في الجيزة بسبب التسول .. 10 سيدات تواجهن هذه العقوبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام بعض السيدات بالتعدي على بعضهن بالضرب والتراشق بالحجارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فـى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بالمقطع، وهن 10 سيدات، جميعهن مقيمات بنطاق محافظة الجيزة.

بمواجهتهن، قررن أنهن الظاهرات بالمقطع وحدوث مشادة كلامية بينهن على أولوية الوقوف بمحل الواقعة لاستجداء المارة، تطورت لمشاجرة قمن خلالها بالتعدى على بعضهن بالضرب والتراشق بالحجارة دون حدوث إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكانت قد كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى قائد سيارة ميكروباص على أحد الأشخاص بالضرب بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليه بالضرب "دون حدوث إصابات" حال إستقلاله السيارة صحبته على إثر مشاجرة بينهما ، لقيامه بتكرار التوقف بالسيارة وخشية تأخره على عمله.

أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات) .. وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.