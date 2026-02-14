قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويسرا: جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة عمانية
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
رياضة

الإصابة تحرم الشقيقين تورام من مواجهة إنتر ويوفنتوس في سان سيرو

كيفرين تورام
كيفرين تورام
إسراء أشرف

سيفتقد يوفنتوس خدمات لاعب وسطه الفرنسي كيفرين تورام خلال المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان، المقررة مساء السبت على ملعب «سان سيرو» ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بسبب إصابة تعرض لها في التدريبات الأخيرة.

وأفادت تقارير إيطالية بأن تورام لم يتعافى من كدمة قوية تعرض لها خلال مران الجمعة، ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من القائمة تجنبًا لتفاقم الإصابة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال المرحلة الحالية من الموسم.

غياب اللاعب الفرنسي يحرم الجماهير من مواجهة عائلية منتظرة، إذ كان من المفترض أن يلتقي بشقيقه ماركوس تورام مهاجم إنتر.

ومن المنتظر أن يعوض تيون كوبمينرز غيابه في خط الوسط إلى جانب مانويل لوكاتيلي، في مباراة يسعى خلالها يوفنتوس، صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة، إلى تقليص الفارق مع المتصدر إنتر الذي يبتعد عنه بفارق 12 نقطة.

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض نقص فيتامين د في الجسم
فوائد الزبادي للأطفال
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
