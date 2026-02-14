الإصابة تحرم الشقيقين تورام من مواجهة إنتر ويوفنتوس في سان سيرو

سيفتقد يوفنتوس خدمات لاعب وسطه الفرنسي كيفرين تورام خلال المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان، المقررة مساء السبت على ملعب «سان سيرو» ضمن منافسات الدوري الإيطالي، بسبب إصابة تعرض لها في التدريبات الأخيرة.

وأفادت تقارير إيطالية بأن تورام لم يتعافى من كدمة قوية تعرض لها خلال مران الجمعة، ما دفع الجهاز الفني إلى استبعاده من القائمة تجنبًا لتفاقم الإصابة، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال المرحلة الحالية من الموسم.

غياب اللاعب الفرنسي يحرم الجماهير من مواجهة عائلية منتظرة، إذ كان من المفترض أن يلتقي بشقيقه ماركوس تورام مهاجم إنتر.

ومن المنتظر أن يعوض تيون كوبمينرز غيابه في خط الوسط إلى جانب مانويل لوكاتيلي، في مباراة يسعى خلالها يوفنتوس، صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة، إلى تقليص الفارق مع المتصدر إنتر الذي يبتعد عنه بفارق 12 نقطة.