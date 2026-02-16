برج العقرب .. حظك اليوم الإثنين 16 فبراير: تجنُّب القرارات المالية

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الإثنين 16 فبراير 2026

شارك لحظات السعادة في الحب، واحرص أيضاً على أداء جميع مهامك المهنية بجد واجتهاد. وضعك المالي جيد، وصحتك ستكون في صالحك أيضاً..

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

من الأفضل تجنُّب القرارات المالية اليوم، والحرص على الحفاظ على علاقة جيدة مع أعضاء الفريق، قد تسافر لأسباب تتعلق بالعمل، بينما سيقضي العاملون في مجال الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الطهاة والمصرفيين، ساعات عمل إضافية في مكاتبهم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا

بعض العلاقات العاطفية تتطلب مزيدًا من التواصل. عليك أيضًا الحرص على عدم جرح مشاعر شريكك أما الراغبون في إنهاء علاقة عاطفية، فيمكنهم أيضًا اختيار الجزء الثاني من اليوم..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنّب التسرّع في إنجاز التفاصيل المهمة؛ فالمراجعة الدقيقة تُجنّبك العمل الإضافي، شارك الملاحظات البنّاءة، وتقبّل الثناء دون تردد. بحلول المساء، ستتراكم الإنجازات الصغيرة لتُشكّل تقدمًا ملموسًا، وستشعر بمزيد من الثقة في مسارك، وستواصل المسير.