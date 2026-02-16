قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
برج القوس .. حظك اليوم الإثنين 16 فبراير 2026: تجنب النميمة

القوس
القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الإثنين 16 فبراير 2026

تجنب إقحام الأنانية في حياتك العاطفية، فهذا يساعدك على حل مشاكل الماضي. الأداء المهني الجيد ميزة أخرى ستتمتع بها اليوم، والرخاء المادي مضمون. مع ذلك، قد تواجه بعض المشاكل الصحية البسيطة..  

توقعات برج القوس في العمل

 خصص فترات زمنية محددة للعمل المركز واسترح فترات قصيرة للحفاظ على نشاط الفريق، قد يُحفّز تعليقٌ بنّاء التعاون. دوّن ملاحظاتك حول ما يُجدي نفعًا لتتمكن من تكرار النجاح، التجربة الإيجابية والمتابعة المستمرة ستؤديان إلى نجاحات صغيرة وتحسين العمل الجماعي.

برج القوس وحظك اليوم عاطفياً 

يُعدّ تناول العشاء في الخارج خيارًا جيدًا اليوم لتعزيز العلاقة. قد تواجه الزوجات المتزوجات بعض المشاكل في المنزل، لذا يُنصح بالتحدث عنها مع أزواجهن لحلها قبل نهاية اليوم. 

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

جرب أخذ أنفاس عميقة وبطيئة عند الشعور بالتوتر. سيساعدك روتين بسيط ومنتظم من الحركة وشرب الماء والراحة على النوم جيدًا والاستيقاظ بنشاط وحيوية غدًا لمواجهة الفرص الجديدة.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

تجنّب النميمة، واحرص على عدم التأثير سلبًا على إنتاجيتك اليوم. استخدم مهارات التواصل الفعّالة في المفاوضات، سيزور متخصصو تكنولوجيا المعلومات، ومصممو الجرافيك، ومهندسو الإنشاءات موقع العميل اليوم. 

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

