تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

موبايل بـ3000 جنيه.. لافا تطلق Yuva Star 3 للغلابة ومحدودي الدخل

هاتف Lava Yuva Star 3
هاتف Lava Yuva Star 3
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة لافا Lava، عن هاتفها الذكي الجديد المخصص للفئة الاقتصادية تحت اسم Lava Yuva Star 3، والذي يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز بسيط وموثوق دون الحاجة لإنفاق الكثير.

سعر ومواصفات هاتف Lava Yuva Star 3

يأتي هاتف لافا Yuva Star 3، بشاشة من نوع LCD بحجم 6.75 بوصة وبدقة HD+ مع معدل تحديث 90 هرتز، ما يجعل تجربة التمرير والتنقل اليومي أكثر سلاسة، يوجد في أعلى الشاشة قطع على شكل قطرة ماء يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Lava Yuva Star 3 بمعالج Unisoc SC9863A المصمم لأداء المهام الأساسية مثل المكالمات، وتطبيق واتساب، ومشاهدة يوتيوب، وتشغيل التطبيقات الخفيفة.

يأتي الهاتف بنظام Android 15 Go Edition، النسخة الخفيفة من أندرويد المصممة خصيصا للأجهزة منخفضة الإمكانيات، ما قد يحسن من الأداء على المدى الطويل إذا احتفظت لافا بالواجهة قريبة من النسخة الأصلية.

يحتوي هاتف Lava Yuva Star 3، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بسرعة 10 وات عبر منفذ USB-C، ويأتي الشاحن مرفقا مع الجهاز.

هاتف Lava Yuva Star 3

في الخلف، توجد كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع مستشعر عمق ثانوي، وللتصوير السيلفي كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهو إعداد أساسي مناسب للتصوير اليومي البسيط. 

وتؤكد لافا أن الهاتف حاصل على تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، بينما يوفر مستشعر بصمة جانبي لأغراض الأمان.

يتوافر هاتف Lava Yuva Star 3، للبيع في الهندي بسعر يبدأ من 7499 روبية هندية (أي ما يعادل 3858 جنيه مصري) للنسخة الوحيدة بسعة 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت تخزين داخلي، وسيتوفر باللونين الأسود والأبيض.

بهذا السعر، لا يحاول Yuva Star 3 منافسة الأجهزة المتوسطة المواصفات، بل يركز على الأساسيات مثل شاشة سلسة، نظام تشغيل نظيف، بطارية قوية، ودعم خدمة جيد، ومن الممكن أن يكون خيارا عمليا لمن يبحث عن هاتف ثانوي.

