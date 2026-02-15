موبايل بـ3000 جنيه.. لافا تطلق Yuva Star 3 للغلابة ومحدودي الدخل

كشفت شركة لافا Lava، عن هاتفها الذكي الجديد المخصص للفئة الاقتصادية تحت اسم Lava Yuva Star 3، والذي يستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز بسيط وموثوق دون الحاجة لإنفاق الكثير.

سعر ومواصفات هاتف Lava Yuva Star 3

يأتي هاتف لافا Yuva Star 3، بشاشة من نوع LCD بحجم 6.75 بوصة وبدقة HD+ مع معدل تحديث 90 هرتز، ما يجعل تجربة التمرير والتنقل اليومي أكثر سلاسة، يوجد في أعلى الشاشة قطع على شكل قطرة ماء يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Lava Yuva Star 3 بمعالج Unisoc SC9863A المصمم لأداء المهام الأساسية مثل المكالمات، وتطبيق واتساب، ومشاهدة يوتيوب، وتشغيل التطبيقات الخفيفة.

يأتي الهاتف بنظام Android 15 Go Edition، النسخة الخفيفة من أندرويد المصممة خصيصا للأجهزة منخفضة الإمكانيات، ما قد يحسن من الأداء على المدى الطويل إذا احتفظت لافا بالواجهة قريبة من النسخة الأصلية.

يحتوي هاتف Lava Yuva Star 3، على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن بسرعة 10 وات عبر منفذ USB-C، ويأتي الشاحن مرفقا مع الجهاز.

هاتف Lava Yuva Star 3

في الخلف، توجد كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل مع مستشعر عمق ثانوي، وللتصوير السيلفي كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهو إعداد أساسي مناسب للتصوير اليومي البسيط.

وتؤكد لافا أن الهاتف حاصل على تصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، بينما يوفر مستشعر بصمة جانبي لأغراض الأمان.

يتوافر هاتف Lava Yuva Star 3، للبيع في الهندي بسعر يبدأ من 7499 روبية هندية (أي ما يعادل 3858 جنيه مصري) للنسخة الوحيدة بسعة 4 جيجابايت رام + 64 جيجابايت تخزين داخلي، وسيتوفر باللونين الأسود والأبيض.

بهذا السعر، لا يحاول Yuva Star 3 منافسة الأجهزة المتوسطة المواصفات، بل يركز على الأساسيات مثل شاشة سلسة، نظام تشغيل نظيف، بطارية قوية، ودعم خدمة جيد، ومن الممكن أن يكون خيارا عمليا لمن يبحث عن هاتف ثانوي.