خلاف عائلي.. الداخلية تكشف حقيقة محاولة عاطل خطف نجل شقيقه بالسويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن زعم إحدى السيدات بقيام شقيق زوجها بمحاولة خطف نجلها من داخل أحد المحال بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شقيق زوجها لقيامه بالتعدى عليها ونجلها (سن 6) بالضرب وإحداث إصابته ومحاولته خطفه من داخل أحد المحال بدائرة القسم لخلافات بينها وزوجها "والد الطفل".

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة السويس) وبمواجهته أقر بأنه حال تواجده رفقة شقيقه لمحاولة الصلح بينه والشاكية حدثت مشاجرة بينهما ، قامت على إثر ذلك بالدلوف رفقة نجلها داخل أحد المحال فقام بجذب نجلها لإبعاده عن المشاجرة حتى لا يلحق به أذى وتركه عقب ذلك .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





