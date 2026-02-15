قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
محافظات

القنصل الصيني يا نج يي يودع الإسكندرية بكلمات مؤثرة

مؤتمر صحفي بالقنصلية الصينية
مؤتمر صحفي بالقنصلية الصينية
أحمد بسيوني

وجّه يانج يي، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، كلمة وداع مؤثرة إلى ممثلي وسائل الإعلام، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله وعودته إلى بلاده نهاية فبراير الجاري، بعد أكثر من 1300 يوم قضاها في عروس البحر المتوسط.

واستهل القنصل كلمته بتوجيه الشكر إلى الحكومة المصرية، ومحافظة الإسكندرية، وكافة الشركاء والأصدقاء من مختلف القطاعات، مثمنًا ما حظي به من دعم وتعاون طوال فترة عمله، كما أعرب عن تقديره الخاص لوسائل الإعلام لدورها في متابعة وتغطية العلاقات الصينية-المصرية وتعزيز الوعي بها.

تعاون متنامٍ وثقة سياسية راسخة

وأكد يانج يي أن السنوات الماضية شهدت تعمقًا ملحوظًا في أوجه التعاون الودي بين الصين ومصر على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية، بفضل التوجيه المشترك لقيادتي البلدين، واصلت تقدمها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وحققت نتائج مثمرة.

وأوضح أن وتيرة الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين تعكس تنامي الثقة السياسية المتبادلة، إلى جانب استمرار التنسيق الوثيق في القضايا الدولية والإقليمية، بما يسهم في دعم مصالح الدول النامية وتعزيز جهود السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

شراكة اقتصادية تدعم التنمية المحلية

وفي الشأن الاقتصادي، أشار القنصل إلى أن التعاون القائم على المنفعة المتبادلة أسفر عن نتائج ملموسة، حيث شاركت شركات صينية في تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في الإسكندرية، بما دعم جهود التنمية المحلية وأسهم في توفير فرص العمل.

وأضاف أن التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وبناء البنية التحتية يشهد توسعًا مستمرًا، بما يفتح آفاقًا تنموية أوسع أمام مؤسسات البلدين ويعزز الشراكة الاقتصادية طويلة المدى.

الإسكندرية جسر ثقافي بين الحضارتين

وعلى صعيد التبادل الثقافي، أكد يانغ يي أن الأنشطة الثقافية المشتركة بين مصر والصين شهدت تزايدًا ملحوظًا، ما أسهم في تعميق التفاهم المتبادل وتوطيد أواصر الصداقة بين الشعبين.

ووصف الإسكندرية بأنها من أبرز المدن الثقافية في مصر، لما تحمله من إرث حضاري وتاريخي عريق، مشيرًا إلى التقدم المحرز في مجالات حماية التراث الثقافي والبحوث الأكاديمية والسياحة، بما يعكس مكانة المدينة كجسر تواصل حضاري بين البلدين.

الذكرى السبعون وآفاق واعدة في 2026

وأعرب القنصل الصيني عن ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات المصرية-الصينية، لافتًا إلى أن عام 2026 يوافق الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما سيشهد انعقاد القمة العربية-الصينية الثانية، بما يتيح فرصًا أوسع لتعزيز التعاون الثنائي والعربي-الصيني.

وأكد أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين ستواصل مسيرتها نحو مزيد من الإنجازات، بفضل الجهود المشتركة لحكومتي البلدين وشعبيهما.

وداع يحمل الامتنان والأمل

واختتم يانغ يي كلمته بتوجيه أطيب التمنيات لوسائل الإعلام بدوام التوفيق والنجاح، مهنئًا بعيد الربيع الصيني، ومتمنيًا لمصر وشعبها الخير والازدهار، مؤكدًا أن مشاعر الوداع لا تحجب ثقته الراسخة في عمق الصداقة بين الشعبين المصري والصيني واستمرارها عبر الأجيال.

الاسكندرية الصين القنصلية القنصل توديع

