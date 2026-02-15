قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغيير وزير الرياضة فرج للزمالك.. حسام المندوه يكشف مفاجأة جوهر نبيل
إحالة 4 متهمين للجنايات في واقعة صيد «بهلول» بمحمية جبل علبة
القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"مروة الأزلي" تكشف كواليس عملها مع العوضي بمسلسل علي كلاي| خاص

مروة الأزلي
مروة الأزلي
سعيد فراج

تحدثت الفنانة مروة الأزلي، عن كواليس مشاركتها في مسلسل علي كلاي، للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وقالت مروة الأزلي، في لقاء مع موقع صدى البلد، إنها سعيدة بالعمل مع الفنان أحمد العوضي، لأنه نجم كبير ومحبوب ويتسم بالذكاء في اختيار أدواره، مؤكدة على جماهيريته الكبيرة في الشارع وهو يستحق ما وصل إليه. 

وأضافت مروة الأزلي، أن علي كلاي هو العمل الثاني لها مع أحمد العوضي وذلك بعد مسلسل نصيبي وقسمتك، حكاية (نظرة في ابتسامة). 

أعمال مروة الأزلي

تواصل الفنانة مروة الأزلي تألقها الدرامي من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد شخصيات متنوعة تؤكد قدرتها على التنوع والاختلاف. 

وتشارك مروة في مسلسل "حق ضايع" في أول عودة لقطاع الإنتاج بالتليفزيون بالتعاون مع شركة إكسليفون فيلم، من تأليف د. حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة أحمد صلاح حسني، ملك قورة، ونسرين أمين، حيث تقدم شخصية دارين، فتاة تعمل في مجال الدعاية والإعلان وتتسم بالطموح والذكاء.

مسلسل علي كلاي

كما تظهر في مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي، وتقدم شخصية عيون التي تعيش قصة حب مؤثرة مع شخصية ماهر التي يجسدها الفنان أحمد عبد الله، ضمن عمل يضم أحمد العوضي، درة، طارق الدسوقي، محمود البزاوي، ريم سامي، ويارا السكري.

مسلسل نون النسوة

كما تشارك أيضًا في مسلسل "نون النسوة" بشخصية أشواق، الفتاة القادمة من منطقة شعبية والتي تتسبب في أزمات كبيرة لشخصية شريفة التي تقدمها مي كساب في أول بطولة مطلقة لها، ويشارك في البطولة سيمون، هبة مجدي، ندى موسى، ومحمد جمعة، وهو من إخراج إبراهيم فخر، قصة محمد الحناوي، وسيناريو وحوار ورشة واو حيث تؤكد هذه المشاركات المتنوعة حضور مروة الأزلي القوي على الساحة الدرامية، وقدرتها على تقديم أدوار مختلفة تثبت موهبتها وتوسع من جماهيريتها. 

مروة الأزلي الفنانة مروة الأزلي مسلسل علي كلاي أحمد العوضي أعمال مروة الأزلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

رنا سماحة

رنا سماحة تكشف كواليس مشاركتها بمسلسل حق ضايع| خاص

مروة الأزلي

"مروة الأزلي" تكشف كواليس عملها مع العوضي بمسلسل علي كلاي| خاص

عرض عالمي أول ناجح ل خروج آمن الفيلم المصري الوحيد بمهرجان برلين السينمائي

عرض عالمي أول ناجح لـ "خروج آمن" الفيلم المصري الوحيد بمهرجان برلين السينمائي

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد