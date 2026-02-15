قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء ينعى الدكتور مفيد شهاب: صاحب مسيرة علمية ووطنية حافلة بالعطاء
15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026
السعودية تحدد موعد استطلاع هلال رمضان 2026
دعاء المغرب 28 شعبان.. كلمات قصيرة تجلب لك المغفرة والرحمة
سعر الدولار اليوم 15-2-2026 .. تراحع 4 قروش
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس أول أيام شهر رمضان 2026
أسعار الذهب الآن في مصر.. الحق اشتري
الاستثمار: سنعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات لتبسيط الإجراءات
حبس سيدة ومتهمين في واقعة العثور على أجنة داخل برطمانات ملقاة بالمنيا
ليدز يونايتد يتأهل لثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد إقصاء برمنجهام سيتي
براءة البلوجر نورهان حفظي من تهمة تعاطي المخدرات بعد إلغاء حكم الحبس
مجلس الزمالك يزور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة لتهنئته بمنصبه الجديد
برلمان

محمود مسلم: ننحاز لحرية الصحفيين والمتجاوزين ليسوا نقابيين

النائب محمود مسلم
النائب محمود مسلم
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكد  محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية ، إننا ضد أي قيد على الصحافة ونريد مناقشة قانون لتداول المعلومات من أجل المجتمع.

وقال  مسلم: "الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات"، وطالب لجنة الثقافة والاعلام ببمجلس الشيوخ بالانحياز لحرية الصحفي.

وأوضح مسلم ، ردا على مقترح للنائبين ياسر جلال وناجي الشهابي أن عملية التنظيم تحتاج لأطر، موضحا أن التجاوزات عادة تتم خارج الصحافة، موضحا ان نقابتي الإعلاميين والصحفيين تتخذا إجراءات ضد المتجاوزين.

وقال مسلم، إن الخصوصية التي تحدث عنها عضو المجلس ياسر جلال بشأن بشأن تسجيل المكالمات لا تتعلق بالصحافة، مشددا على ان الصحفي عليه إبلاغ المصدر بالتسجيل وهذا يختلف عن ضوابط قانون الإجراءات الجنائية التي تخاطب الشرطة.

أما بشأن التصوير في المناسبات العامة للشخصيات العامة، قال مسلم "لا ينطبق عليه حرمة الحياة الخاصة، لو كل واحد اقوله هستاذنك أصورك يبقى كل السادة الصحفيين وأنا منهم هنقعد في البيت".

ولفت إلى وجود فرق بين الصورة الصحفية وصورة استوديو واعتبر مسلم أن المتجاوزين ليسوا في نقابات، موضحا أن هذا يرتبط بسيولة وطبيعة مرحلة مرتبطة بالتكنولوجيا لكن الصحافة والاعلام من خلال الأدوات الجديدة قدروا يغيروا الكثير من المفاهيم.

