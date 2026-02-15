محمود مسلم: ننحاز لحرية الصحفيين والمتجاوزين ليسوا نقابيين

أكد محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية ، إننا ضد أي قيد على الصحافة ونريد مناقشة قانون لتداول المعلومات من أجل المجتمع.

وقال مسلم: "الصحفي ليس على رأسه ريشة لكن القلم أو الكاميرا على رأسها ريشة وتكشف التجاوزات"، وطالب لجنة الثقافة والاعلام ببمجلس الشيوخ بالانحياز لحرية الصحفي.

وأوضح مسلم ، ردا على مقترح للنائبين ياسر جلال وناجي الشهابي أن عملية التنظيم تحتاج لأطر، موضحا أن التجاوزات عادة تتم خارج الصحافة، موضحا ان نقابتي الإعلاميين والصحفيين تتخذا إجراءات ضد المتجاوزين.

وقال مسلم، إن الخصوصية التي تحدث عنها عضو المجلس ياسر جلال بشأن بشأن تسجيل المكالمات لا تتعلق بالصحافة، مشددا على ان الصحفي عليه إبلاغ المصدر بالتسجيل وهذا يختلف عن ضوابط قانون الإجراءات الجنائية التي تخاطب الشرطة.

أما بشأن التصوير في المناسبات العامة للشخصيات العامة، قال مسلم "لا ينطبق عليه حرمة الحياة الخاصة، لو كل واحد اقوله هستاذنك أصورك يبقى كل السادة الصحفيين وأنا منهم هنقعد في البيت".

ولفت إلى وجود فرق بين الصورة الصحفية وصورة استوديو واعتبر مسلم أن المتجاوزين ليسوا في نقابات، موضحا أن هذا يرتبط بسيولة وطبيعة مرحلة مرتبطة بالتكنولوجيا لكن الصحافة والاعلام من خلال الأدوات الجديدة قدروا يغيروا الكثير من المفاهيم.