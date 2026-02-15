تأجيل محاكمة قـ.اتل عروس المنوفية إلي جلسة الغد

قررت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية تأجيل جلسة محاكمة قاتل عروس المنوفية كريمة صقر إلي جلسة غد الاثنين.

جاء قرار المحكمة للاستماع إلي محامي المتهم الذي طلب تحويله إلي الطب النفسي.

وأكد محامي المجني عليها، أنه ترافع اليوم في القضية إلي جانب مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم لقتل الزوجة وجنينها.

ونظرت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته عروس المنوفية بعد 4 أشهر من الزواج حيث كانت حاملا في شهرها الثاني.

وقال أحمد طلبة، محامي عروس المنوفية كريمة صقر التي قتلت علي يد زوجها بقرية ميت بره بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، إن تقرير الطب الشرعي أكد الضرب العمد للمجني عليها.

وأكد في تصريحاته لـ صدى البلد، أن تقرير الصفة التشريحية أكد وجود كسر في عظمة القص الخاصة بالقفص الصدري نتيجة تعرض المجني عليها لضربات قوية ومتتالية بالقدم علي منطقة الصدر.

وتابع أن التقرير، أكد أن الضرب أدى إلى نزيف بالرئتين ونزيف بالمخ وتوقف التنفس مما أدى إلى توقف عضله القلب وركلات قوية بمنطقة البطن مما أدى إلى إجهاض المجني عليها.

وأوضح،محامي عروس المنوفية، أن القيد والوصف جناية قتل عمد مقترنة بجناية الإجهاض وطبقا للقانون فإن عقوبة المتهم هي الاعدام شنقا.

كان اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة قويسنا، بقيام زوج بقتل زوجته بقرية ميت بره التابعة للمركز.

وبالانتقال تبين قيام شاب بقتل زوجته بعد 4 أشهر من الزواج.

فيما انتقلت قيادات المباحث والشرطة لمتابعة الحادث وكشف تفاصيل الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.