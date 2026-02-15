استشاري استثمار: حزمة الحماية الاجتماعية دعم مباشر في توقيت مدروس قبل رمضان لتعزيز جودة الحياة

أكد إبراهيم مصطفى، استشاري الاستثمار والاقتصاد، أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة تعكس استجابة مباشرة من الدولة لتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين بعد موجة الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وقال إبراهيم مصطفى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الإجراءات لا تقتصر على دعم نقدي، بل تشمل تعزيز خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلى جانب دعم السكن والتمكين الاقتصادي.

وأشار إلى أن توقيت الإعلان قبل رمضان وعيد الفطر يحمل رسالة طمأنة للأسر في فترة يزداد فيها الإنفاق، مؤكدًا أن توجيه دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا ودعم قطاعات التموين والصحة والزراعة يعزز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم، ويؤكد أن تحسين جودة الحياة أولوية أساسية في المرحلة الحالية.