محمد طارق أضا: فرص خطيرة للأهلي أمام الجيش الملكي ضاعت بشكل غير مفهوم

تحدث محمد طارق أضا خلال ظهوره في برنامج “الماتش” على قناة صدى البلد، عن أبرز لقطات مباراة الأهلي والجيش الملكي، مؤكدًا أن اللقاء شهد فرصًا كانت كفيلة بتغيير النتيجة، لكنها ضاعت بشكل غير مفهوم.

وأشار إلى أن أخطر الهجمات التي وصلت للأهلي جاءت في كرة وصفها بـ”الغريبة”، متسائلًا عن كيفية تعامل اللاعب كامويش معها بتلك الطريقة، رغم أنها كانت فرصة مثالية لإنهاء الهجمة بشكل أفضل.



مروان عثمان.. علامة استفهام كبيرة

وأبدى أضا دهشته من خروج مروان عثمان خلال المباراة، مؤكدًا أنه كان قادرًا على صناعة الفارق لو استمر داخل الملعب، خاصة أن وجوده كان سيمنح الأهلي حلولًا هجومية أكثر خطورة، وربما كان سيترجم إحدى الفرص إلى هدف.

بن شرقي أبدع.. ثم أهدر بشكل غير متوقع

وتطرق محمد طارق للحديث عن لقطة اللاعب بن شرقي، حيث أكد أن الكرة كانت “حلوة جدًا” من حيث التحضير والتنفيذ، لكنه استغرب الطريقة التي ضاعت بها الفرصة في النهاية، رغم أنها كانت قريبة من التسجيل.

مشاهد خارج النص تعكر أجواء المباراة

وأوضح أضا أن ما عكر صفو المباراة لم يكن داخل الملعب فقط، بل المشاهد التي حدثت في المدرجات، والتي تسببت في إثارة الجدل بعد نهاية اللقاء.

بيان الجيش الملكي وشكوى ضد جماهير الأهلي

وأضاف أن نادي الجيش الملكي المغربي أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه نيته تقديم شكوى ضد جماهير الأهلي، بسبب إلقاء زجاجات المياه داخل أرض الملعب، مطالبًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع عقوبات.

رسالة واضحة: التشجيع دون تجاوز

واختتم أضا تصريحاته برسالة مباشرة للجماهير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من حضور المباريات هو دعم الفريق وتشجيعه فقط، دون أي خروج عن النص، حتى لو حدثت تجاوزات في مباراة الذهاب، لأن مكانة مصر وأنديتها تفرض دائمًا الالتزام بالصورة الكبيرة



