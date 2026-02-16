قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
حكم صيام أصحاب الأمراض في شهر رمضان.. الإفتاء توضح
لماذا شبَّه القرآن القلوب القاسية بالحجارة؟.. دينا أبو الخير توضح المعنى
تعرف على أسعار الذهب اليوم 16-2-2026
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
تبدأ من 65 ألف ريال.. أسعار ومواصفات إم جي ZS في السعودية
فورد تقدم يريتوري موديل 2026.. لعشاق السيارات الأمريكية
بينها شخصيات بارزة عالميا.العدل الأمريكية تنشر قائمة تضم 300 اسم في ملفات إبستين
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أحمد الشناوي: التحكيم المصري لا يقل عن غيره.. وأوسكار رويز يعمل بجدية

ميرنا محمود

أكد أحمد الشناوي، الحكم الدولي السابق، أن الأخطاء التحكيمية جزء طبيعي من كرة القدم وتحدث في جميع الدوريات حول العالم، مشددًا على أن مستوى التحكيم في مصر لا يقل عن غيره من حيث نسبة الأخطاء.

قال الشناوي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، يبذل مجهودًا واضحًا منذ توليه المسؤولية، موضحًا أن أزمته الحقيقية تكمن في الصورة الذهنية التي تكونت لدى البعض عن المسؤول الأجنبي في هذا المنصب، خاصة بعد تجربتين سابقتين لم تشهدا العمل بالشكل المطلوب.

أضاف أن رويز يعتمد على أسلوب منظم في الإدارة، إذ قام بتوزيع ملفات محددة على أعضاء المنظومة للعمل عليها، كما يحرص على التواجد مع الحكام داخل الملعب لعقد جلسات عملية، يقوم خلالها بتصحيح الأخطاء الفنية، سواء المتعلقة باتخاذ القرار أو حتى بأسلوب الجري والتحرك داخل أرضية الملعب.

أشار الشناوي إلى أن رئيس لجنة الحكام يضع ضمن أولوياته اكتشاف عناصر جديدة قادرة على تمثيل التحكيم المصري في المستقبل، لافتًا إلى أنه ينظم ورش عمل في مختلف المحافظات، وكان آخرها في محافظات الصعيد التي يتواجد بها حاليًا، ضمن خطة تهدف لتوسيع قاعدة الاختيار وتطوير الأداء التحكيمي على مستوى الجمهورية.

أحمد الشناوي الأخطاء التحكيمية طارق أضا تصريحات احمد الشناوي

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء .. مصادر تكشف لصدي البلد عن ملامح حركة المحافظين| تفاصيل

طقس غداً

طقس غداً.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة والساحل والصعيد| تفاصيل

أندرويد 17

أندرويد 17 يحصل على جدول إصدار أسرع مع إطلاق نهائي متوقع في يونيو

مارك زوكربيرج

هتكشف أسرارك في ثانية .. ميزة بـ نظارة "ميتا" الذكية تشعل جدل الخصوصية

سيارة فيراري 849 تيستاروسا الجديدة

فيراري 849 تيستاروسا تظهر لأول مرة

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

