أحمد الشناوي: التحكيم المصري لا يقل عن غيره.. وأوسكار رويز يعمل بجدية

أكد أحمد الشناوي، الحكم الدولي السابق، أن الأخطاء التحكيمية جزء طبيعي من كرة القدم وتحدث في جميع الدوريات حول العالم، مشددًا على أن مستوى التحكيم في مصر لا يقل عن غيره من حيث نسبة الأخطاء.

قال الشناوي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، يبذل مجهودًا واضحًا منذ توليه المسؤولية، موضحًا أن أزمته الحقيقية تكمن في الصورة الذهنية التي تكونت لدى البعض عن المسؤول الأجنبي في هذا المنصب، خاصة بعد تجربتين سابقتين لم تشهدا العمل بالشكل المطلوب.

أضاف أن رويز يعتمد على أسلوب منظم في الإدارة، إذ قام بتوزيع ملفات محددة على أعضاء المنظومة للعمل عليها، كما يحرص على التواجد مع الحكام داخل الملعب لعقد جلسات عملية، يقوم خلالها بتصحيح الأخطاء الفنية، سواء المتعلقة باتخاذ القرار أو حتى بأسلوب الجري والتحرك داخل أرضية الملعب.

أشار الشناوي إلى أن رئيس لجنة الحكام يضع ضمن أولوياته اكتشاف عناصر جديدة قادرة على تمثيل التحكيم المصري في المستقبل، لافتًا إلى أنه ينظم ورش عمل في مختلف المحافظات، وكان آخرها في محافظات الصعيد التي يتواجد بها حاليًا، ضمن خطة تهدف لتوسيع قاعدة الاختيار وتطوير الأداء التحكيمي على مستوى الجمهورية.