بخبرات ألمانية وأيدٍ مصرية.. كيف تنهي "منظومة المياه 2.0" أزمة صناديق التروس بمحطات الرفع؟

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تأهيل محطات الرفع يعد أحد مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وإنشاء مركز خدمة لتأهيل صناديق التروس في الورش التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ونقل الخبرات سيُمكن المصلحة من وضع وتنفيذ خطة مرنة لأعمال التأهيل العاجلة لصناديق التروس، والتي تُعد من المكونات الأساسية للمحطات، وتوفير الوقت في أعمال الشحن والتخليص الجمركي، وتقليل التكاليف، والاعتماد على الكفاءات الوطنية، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالمحطات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، لمناقشة إمكانية التعاون المشترك بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والشركات الألمانية المتخصصة في مجال صناعة وتوطين صناديق التروس الخاصة بمحطات المصلحة، وإنشاء مركز خدمة لتأهيل صناديق التروس بالورش التابعة للمصلحة في مصر.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف احتياجات مصلحة الميكانيكا والكهرباء من تأهيل صناديق التروس بمحطات الرفع التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية، حيث تحتاج المصلحة لتأهيل ورفع كفاءة ما يقرب من 30 صندوق تروس سنوياً نتيجة لتقادم واستهلاك المحطات.

كما قام المهندس مراد غالي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بعرض نتائج الزيارة التي قام بها لألمانيا لتفقد المصانع الألمانية، والاطلاع على عمليات التصنيع والاختبارات والقياسات ورفع أبعاد العينات بأحدث الأجهزة، وكذا عمليات المعالجة الحرارية للتروس والاختبارات للمعادن وتحليل الخامات.

توطين صناعة وإصلاح صناديق التروس فى مصر

فيما أكد الدكتور سويلم أنه من المقترح إنشاء مركزي خدمة بعدد ورشتين أحدهما بالوجه القبلي والأخرى بالوجه البحري، وكذا تنفيذ برامج تدريبية للمهندسين والفنيين بما يضمن نقل المعرفة والتكنولوجيا بشكل مستمر إلى مصر، وإنشاء قاعدة كفاءات محلية في مجال هندسة تصميم التروس بما يسهم في توطين صناعة وإصلاح صناديق التروس فى مصر، وسيتم توريد الأجهزة المستخدمة في أعمال التأهيل من جانب الشركة الألمانية.

ووجه الوزير، مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوضع خطة تنفيذية مفصلة تتضمن كافة الجوانب الفنية والمالية والقانونية للتعاون مع الجانب الألماني وتنفيذ أعمال التطوير المقترح.