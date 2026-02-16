صلاح عبد العاطي: مؤشرات على تصعيد تدريجي في الضفة خلال رمضان قد يؤدي لانتفاضة

قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني، إنّ الواقع الفلسطيني اليوم يواجه تحديات خطيرة على صعيد غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى غياب الاستراتيجية والوحدة الوطنية لدى القيادة الفلسطينية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية أمام 3 سيناريوهات محتملة: تصفية كاملة من قبل إسرائيل، تصفية جزئية تتطلب انتفاضة أو ردود أفعال فلسطينية، أو استمرار الوضع الحالي مع تدرّج في ردود الفعل.

وأشار عبد العاطي إلى أن الإدانة وحدها لم تعد كافية، موضحاً أن إسرائيل أصبحت تستوعب أي إدانة تقليدية، مستشهداً بما فرضته الاحتلال مؤخراً من سيادة على الضفة الغربية وسحب ملف الأراضي بالكامل.

وأكد على أهمية بلورة خطة وطنية فلسطينية شاملة لمواجهة هذه الانتهاكات، مشيداً بدعوة مصر للفصائل الفلسطينية للحوار، بهدف إعادة بناء المؤسسة القيادية مؤقتاً لمواجهة المخاطر الحالية.

وأضاف عبد العاطي أن الشعب الفلسطيني، رغم السيزيفية في النضال الوطني، قادر على قلب المعادلات والتحديات، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تُشير إلى احتمال تصعيد تدريجي في شهر رمضان في الضفة الغربية، نتيجة التغوّل والاعتداءات الاستيطانية وجرائم الاحتلال، مع إمكانية أن تتطور الأوضاع إلى انتفاضة ضمن إطار التدرج السلمي.

وذكر صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني أن، هذا التصعيد المتوقع ليس مجرد تمنيات، بل واقع كارثي يستدعي التحرك والجهد الوطني المشترك.

https://www.youtube.com/shorts/Yg6tmlFpgNM