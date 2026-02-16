قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة رمضان 2026 وقيمتها
الأرصاد تحذر: أتربة عالقة وغطاء سحابي قادم على القاهرة
توك شو

صلاح عبد العاطي: مؤشرات على تصعيد تدريجي في الضفة خلال رمضان قد يؤدي لانتفاضة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية
رنا عبد الرحمن

قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني، إنّ الواقع الفلسطيني اليوم يواجه تحديات خطيرة على صعيد غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى غياب الاستراتيجية والوحدة الوطنية لدى القيادة الفلسطينية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضية الفلسطينية أمام 3 سيناريوهات محتملة: تصفية كاملة من قبل إسرائيل، تصفية جزئية تتطلب انتفاضة أو ردود أفعال فلسطينية، أو استمرار الوضع الحالي مع تدرّج في ردود الفعل.

وأشار عبد العاطي إلى أن الإدانة وحدها لم تعد كافية، موضحاً أن إسرائيل أصبحت تستوعب أي إدانة تقليدية، مستشهداً بما فرضته الاحتلال مؤخراً من سيادة على الضفة الغربية وسحب ملف الأراضي بالكامل.

وأكد على أهمية بلورة خطة وطنية فلسطينية شاملة لمواجهة هذه الانتهاكات، مشيداً بدعوة مصر للفصائل الفلسطينية للحوار، بهدف إعادة بناء المؤسسة القيادية مؤقتاً لمواجهة المخاطر الحالية.

وأضاف عبد العاطي أن الشعب الفلسطيني، رغم السيزيفية في النضال الوطني، قادر على قلب المعادلات والتحديات، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تُشير إلى احتمال تصعيد تدريجي في شهر رمضان في الضفة الغربية، نتيجة التغوّل والاعتداءات الاستيطانية وجرائم الاحتلال، مع إمكانية أن تتطور الأوضاع إلى انتفاضة ضمن إطار التدرج السلمي.

وذكر صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حق الشعب الفلسطيني أن، هذا التصعيد المتوقع ليس مجرد تمنيات، بل واقع كارثي يستدعي التحرك والجهد الوطني المشترك.
https://www.youtube.com/shorts/Yg6tmlFpgNM

صلاح عبد العاطي فلسطين رمضان الاحتلال القاهرة الإخبارية

