2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 : الشعور بالراحة

برج الجدي
برج الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026

الجهود الصغيرة تتراكم وتساعدك على المضي قدماً. اجعل خططك بسيطة، وتحدث بوضوح، وكن صبوراً مع الآخرين. احتفل بكل إنجاز صغير، واستخدم مثابرتك الهادئة لإنجاز مهامك، سيقدم لك الأشخاص المتعاونون الدعم عندما تطلبه بأدب.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

حافظ على نظام غذائي صحي وتجنب ضغوط العمل والحب وجوانب الحياة الأخرى، قد يُصاب كبار السن بمشاكل في ضغط الدم ويحتاجون إلى رعاية طبية. كما يجب توخي الحذر الشديد عند ممارسة الأنشطة المغامرة.  

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

تحدّث بوضوح في الاجتماعات وقدّم حلولًا عملية، سيلاحظ المديرون الجهد المتواصل والتعامل الهادئ مع الضغوط. حاول تعلّم مهارة أو أداة جديدة هذا الأسبوع لتحسين دورك، تجنّب التسرّع؛ فالمراجعة الدقيقة تمنع الأخطاء الصغيرة. .

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

يمكن لنزهة قصيرة أو احتساء الشاي معاً أن يُقربكم ويخلق لحظة هادئة، تحلّوا بالصبر، وتحدثوا بهدوء، وأظهروا اهتمامكم من خلال تصرفات صغيرة مدروسة تُبني الثقة والفرح مع مرور الوقت ابتسامة رقيقة تُساعد الآخرين على الشعور بالراحة

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

كما يمكنك استغلال مهاراتك التواصلية لإبهار العميل أو الإدارة. أما الجزء الأول من اليوم فهو مناسب لإطلاق مشروع جديد أو تولي مهمة جديدة، سيجد الطلاب الراغبون في الدراسة بالخارج سهولة في تجاوز العقبات.

برج الجدي توقعات برج الجدي حظك اليوم الجدي

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حسام وابراهيم حسن

أحمد دياب: التوأم مشروع وطني مهم.. وننسق مبكرًا للتحضير لكأس العالم

الزمالك والاهلي

أبو الدهب: مواهب الزمالك كنوز.. وأداء الأهلي غير مرضي رغم النجوم

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يستهدف الإطاحة بالزمالك.. وعلي ماهر يقود مشروعا طموحا

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

