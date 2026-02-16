قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة: إسرائيل تسعى لضم 55% من أراضي الضفة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية
رنا عبد الرحمن

قال معروف الرفاعي المتحدث باسم محافظة القدس المحتلة، إنّ إقرار حكومة الاحتلال تسجيل الأراضي في الضفة الغربية يأتي في سياق سعي إسرائيل لتنفيذ قرار الضم الذي كان يهدد به كل من بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وشكّل شرطاً لانضمامهما إلى حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضاف معروف الرفاعي، في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القرار سينتزع أكثر من 55% من أراضي الضفة الغربية، وسيلغي المسميات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية أوسلو (أ، ب، ج)، كما سيجعل من البؤر الاستعمارية، خاصة في مناطق (ج)، بؤراً معترفاً بها ومسجلة.

وتابع أن القرار يتضمن رفع الغطاء عن سرية الأراضي والطابو لدى الفلسطينيين، ما قد يؤدي إلى تسريب الأراضي إلى المستوطنين دون علم السلطة الوطنية الفلسطينية.

وذكر أن ما يجري هو عملية ضم للضفة الغربية أو ما تبقى من أراضي الضفة الغربية غير المأهولة، مشيرًا، إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً خطيراً في مسار السيطرة على الأراضي.
