مراسلنا: الجيش اللبناني عرض خطته لحصر السلاح أمام جلسة الحكومة

أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني لا تزال مستمرة ومتصاعدة خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن آخر هذه الاعتداءات تمثل في استهداف سيارة في بلدة حانين التابعة لقضاء بنت جبيل في القطاع الأوسط من الجنوب، ما أدى إلى استشهاد شخص.

وأوضح سنجاب في مداخلة مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه التطورات الميدانية تتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث استهل الاجتماع باستعراض التقرير الدوري للجيش اللبناني حول تطورات خطة حصر السلاح بيد الدولة.

ولفت إلى أن بدء الجلسة تأخر قليلاً بسبب زيارة الرئيس الألماني إلى السرايا الحكومي ولقائه رئيس الحكومة، ما أدى إلى تأخر وصول الأخير إلى القصر الجمهوري.

وأشار "سنجاب"، إلى أن قائد الجيش استعرض تفاصيل خطة حصر السلاح في منطقة شمال نهر الليطاني، التي توصف إعلامياً بالمرحلة الثانية من الخطة، فيما اعتبرها بعض الوزراء استكمالاً للمرحلة الأولى التي نُفذت في جنوب نهر الليطاني.

وأكد أن هذه المرحلة تُعد الأصعب والأخطر، لارتباطها بمسألة نزع سلاح حزب الله في شمال الليطاني، في ظل إعلان الحزب أنه لن يسلم سلاحه في تلك المنطقة، رغم ما وُصف بالتعاون في الجنوب.

https://www.youtube.com/shorts/Gr0CEpEUm7U