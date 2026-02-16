الخلايا الجذعية| أمل جديد يحارب أعتى أمراض العصر.. تفاصيل

قدم الدكتور محمود حماد، أستاذ أورام الأطفال بمعهد الأورام جامعة القاهرة، شرحا وافيا لمفهوم زراعة النخاع العظمي أو نقل الخلايا الجذعية، ودوره في محاربة أمراض السرطان.

النخاع العظمي والخلايا الجذعية مرادفان لمعنى

قال الدكتور محمود حماد، أستاذ أورام الأطفال بمعهد الأورام جامعة القاهرة، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الاثنين، إن النخاع العظمي والخلايا الجذعية مرادفان لمعنى، مضيفا أن عمل الفحوصات لمرضى سرطان الدم حتى أعرف مدى أحتياج المريض لزراعة النخاع.



وأضاف الدكتور محمود حماد، أستاذ أورام الأطفال بمعهد الأورام جامعة القاهرة، أن زراعة النخاع العظمي أو نقل الخلايا الجذعية، وهى خلايا نوعها وطبيعتها خلايا أوليه وغير معرفة ولديها قابلية للتطور وتعريفها حسب المكان الذي ستذهب له.

وتابع الدكتور محمود حماد، أستاذ أورام الأطفال بمعهد الأورام جامعة القاهرة، أن هذه الخلايا عندما يتم حقنها في الجسد في المناطق الناقصة والتي يحتاج فيها الجسم للأكثار من أشياء معينة وبالتالي يتم علاج المشكلة داخل الجسم.

