طريقة عمل عصير العناب في المنزل.. مشروب رمضاني منعش بخطوات سهلة

يعد عصير العناب من المشروبات التقليدية التي تتصدر موائد الإفطار في شهر رمضان؛ لما يتميز به من مذاق حلو، ومنعش، ولون جذاب، فضلًا عن قدرته على ترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة ومتوفرة.

مكونات عصير العناب

1 كوب عناب مجفف

1 لتر ماء

3 إلى 4 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)

عصير نصف ليمونة (اختياري)

مكعبات ثلج

طريقة التحضير:

يُغسل العناب جيدًا بالماء للتخلص من أي شوائب.

يُوضع في وعاء ويُضاف إليه الماء، ثم يُترك منقوعًا لمدة ساعتين على الأقل.. ولنتيجة أفضل؛ يترك طوال الليل.

يُرفع الوعاء على نار متوسطة ويُترك حتى يبدأ في الغليان لمدة 10 دقائق تقريبًا.

يُترك الخليط ليبرد تمامًا، ثم يُصفى جيدًا باستخدام مصفاة دقيقة أو قطعة شاش.

يُضاف السكر وعصير الليمون ويُقلب حتى يذوب تمامًا.

يُحفظ في الثلاجة ويُقدم باردًا مع مكعبات الثلج.

نصائح للحصول على مذاق مميز لـ عصير العناب

يمكن إضافة القليل من ماء الورد؛ لمنح العصير نكهة شرقية مميزة.

يُفضل عدم الإكثار من السكر؛ للحفاظ على الطعم الطبيعي والاستفادة الغذائية.

يمكن تخفيف العصير بالماء حسب درجة التركيز المطلوبة.

ويُنصح بتناول عصير العناب باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مع الحرص على تنويع المشروبات الطبيعية خلال شهر رمضان؛ للحفاظ على ترطيب الجسم والصحة العامة.