بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
ناقد رياضي عن موقعة الكأس: سيراميكا كيلوباترا بلا ضغوط والزمالك تحت النار
استفزازات خطيرة.. عدلي القيعي يعلق على أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي
رئيس ⁠الوزراء الأسترالي: لن نعيد أي مواطن من مخيمات داعش في سوريا ‌
اللهم اشف أمي.. إمام عاشور يعلن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة
قائمة سحور متكامل لمدة 30 يوما في رمضان.. أفكار متنوعة لتجنب الملل
2 مليار مشاهدة .. الأوقاف يكشف كواليس دولة التلاوة
فتح باب الترشح لجائزة اليونسكو– روسيا مندليف الدولية في العلوم الأساسية (2026)
هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
مرأة ومنوعات

طريقة عمل عصير العناب في المنزل.. مشروب رمضاني منعش بخطوات سهلة

العناب
العناب
ريهام قدري

يعد عصير العناب من المشروبات التقليدية التي تتصدر موائد الإفطار في شهر رمضان؛ لما يتميز به من مذاق حلو، ومنعش، ولون جذاب، فضلًا عن قدرته على ترطيب الجسم بعد ساعات الصيام الطويلة، ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة ومتوفرة.

مكونات عصير العناب

1 كوب عناب مجفف
1 لتر ماء
3 إلى 4 ملاعق كبيرة سكر (حسب الرغبة)
عصير نصف ليمونة (اختياري)
مكعبات ثلج

طريقة التحضير:
يُغسل العناب جيدًا بالماء للتخلص من أي شوائب.
يُوضع في وعاء ويُضاف إليه الماء، ثم يُترك منقوعًا لمدة ساعتين على الأقل.. ولنتيجة أفضل؛ يترك طوال الليل.
يُرفع الوعاء على نار متوسطة ويُترك حتى يبدأ في الغليان لمدة 10 دقائق تقريبًا.
يُترك الخليط ليبرد تمامًا، ثم يُصفى جيدًا باستخدام مصفاة دقيقة أو قطعة شاش.
يُضاف السكر وعصير الليمون ويُقلب حتى يذوب تمامًا.
يُحفظ في الثلاجة ويُقدم باردًا مع مكعبات الثلج.

نصائح للحصول على مذاق مميز لـ عصير العناب
يمكن إضافة القليل من ماء الورد؛ لمنح العصير نكهة شرقية مميزة.
يُفضل عدم الإكثار من السكر؛ للحفاظ على الطعم الطبيعي والاستفادة الغذائية.
يمكن تخفيف العصير بالماء حسب درجة التركيز المطلوبة.

ويُنصح بتناول عصير العناب باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مع الحرص على تنويع المشروبات الطبيعية خلال شهر رمضان؛ للحفاظ على ترطيب الجسم والصحة العامة.

