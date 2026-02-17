العراقيون يستعدون لشهر رمضان بالتحضير لموائد الإفطار وتزيين الشوارع

أكدت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من العراق، أن الشارع العراقي بدأ فعلياً استعداداته المبكرة لاستقبال شهر رمضان الفضيل.

وأوضحت أن أمانة بغداد باشرت بحملات واسعة لتنظيف وتزيين العاصمة، شملت نصب النشرات الضوئية وتجميل الشوارع، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إضافة إلى مداخل ومخارج بغداد، وسط رقابة مستمرة خلال أوقات الذروة بعد الإفطار وصلاة التراويح.

وأضافت التميمي أن ما يُعرف بـ"الحملات المسائية" انطلق منذ اليومين الماضيين، حيث تستمر أعمال التنظيف والتنظيم في الأسواق والمناطق التجارية التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال ليالي رمضان، مؤكدة أن هذه الجهود ستتواصل حتى نهاية الشهر الكريم وما بعده.

وعن الطقوس الرمضانية، أشارت إلى تنوع المائدة العراقية التي تتصدرها شوربة العدس والتمر واللبن، إلى جانب أطباق شهيرة مثل الدولمة، والتشريب، والسمك المسكوف، والبرياني، لتبقى المائدة عامرة بأصناف تشبع العين قبل المعدة.