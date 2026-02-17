قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إيراني: المحادثات بين واشنطن وطهران في جنيف دخلت المرحلة الفنية
إيران توافق على زيارة وكالة الطاقة الذرية لمنشآتها النووية
قوة الرد السريع التابعة للناتو تواصل عملياتها البحرية في بحر البلطيق ضمن مناورات "ستيدفاست دارت 2026"
إحالة اخصائية اجتماعية ومدير مدرسة للمحاكمة لتقاعسهما في واقعة تحرش
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
برلمان

وكيل دستورية الشيوخ: قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة

خلال اجتماع لجنتي الإدارة المحلية والدستورية بمجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

قال النائب طارق عبد العزيز وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إن قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة.


وأضاف خلال اجتماع مشترك للجنة الإدارة المحلية، والتشريعية وحقوق الإنسان "الآن نستطيع أن نقول إذا وجدت إرادة لإصدار قانون سيصدر"، مشددا على ضرورة وجود إرادة النظام الدولة والبرلمان، وقال إن الكل له مسؤولية تضامنية بدأها وأشعل فتيلها الرئيس لما قال اتكلموا في الحوار على طريقة للانتخابات المحلية، وأخيرا عند تكليف الوزارة بالاتفاق على إصدار قانون الحكم المحلي".


وتساءل عبد العزيز عن وجود عقبات دستورية تحول دون الوصول إلى توافق على قانون قابل للتطبيق لانتخابات المجالس المحلية نتيجة وجود نصوص دستورية منها ٥٠% عمال وفلاحين.


وتساءل "هل نحتاج تعديل دستوري ام نعدل في مسميات وأوصاف في قانون مباشرة الحقوق السياسية"، وقال عبد العزيز "وفقا للتعريف الحالي للعمال والفلاحين هييجي المجالس المحلية بصمجية لم يتعدوا الإعدادية".


وطالب بتغيير التعريفات معتبرا أن كل من يعيش على أجر عامل، وقال "الذين يقولوا الفلاح لا تزيد ملكيته على ١٠ افدنة، ليه؟ اللي عنده ٢٠ مش فلاح؟ مالوش في الفلاحة؟"، مضيفا "كان زمان كانت الحماية مطلوبة".


ولفت إلى مناقشة مشروع قانون في ٢٠٢٠ وتم رفضه من قبل الأحزاب ومنها الأغلبية.

 وأضاف "نحن أمام بداية بجب أن نقف عند العقبة التي جعلت القانون يتعطل حتى تكون توجيهات الرئيس فاعلة وأمام المسؤولية وعلى قدر التوجيه، لابد أن نبحث العقبات التي جعلت مجلس النواب يرفض القانون". 

