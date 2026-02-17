برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تخفف الأعباء عن ملايين المصريين

أكد نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أقرتها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة هامة لدعم الأسر المصرية قبل شهر رمضان وعيد الفطر، مشيرًا إلى استفادة عشرات الملايين من المواطنين منها.

وأشار نادر نسيم، في تصريح اليوم، إلى أن الحزمة تشمل صرف رواتب العاملين بالدولة مبكرًا لشهري فبراير ومارس، وزيادة دعم بطاقات التموين بقيمة 400 جنيه للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك أصحاب المعاشات ومستفيدو برامج تكافل وكرامة وأبناء الشهداء، ليستفيد 10 ملايين أسرة.

وأضاف وكيل تعليم الشيوخ أن هذه الإجراءات تعكس حرص القيادة السياسية على توفير سيولة نقدية تساعد الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وتخفف الضغوط الاقتصادية، وتوسع مظلة الدعم لضمان وصوله بشكل عادل وفعّال، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق حياة كريمة للمواطنين.

وأعرب نادر يوسف نسيم عن سعادته البالغة بقرار الرئيس السيسي، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تعكس اهتمام الدولة بالمواطن المصري في المقام الأول، وأن هذه الحزمة تمثل نموذجًا عمليًا للسياسات الاجتماعية الرشيدة التي تعمل على حماية الأسر وتوفير الاستقرار الاجتماعي خلال المواسم الاستهلاكية المهمة.