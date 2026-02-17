مصرع شاب في انقلاب تريلا محمّلة بالأسمنت قبل كمين دهب

لقي شاب مصرعه، اليوم، إثر انقلاب سيارة تريلا محمّلة بالأسمنت، وذلك قبل كمين دهب بنحو كيلومتر، على طريق دهب – شرم الشيخ.

تلقى اللواء محمد كامل عناني، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل ثقيل محمّلة بالأسمنت في محيط كمين شرطة دهب، ما أسفر عن وفاة أحد مستقليها في موقع الحادث.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة دهب، ترافقها الأجهزة الأمنية المعنية، إلى مكان البلاغ. كما تم الدفع بسيارة إسعاف، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دهب التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالفحص، تبين أن المتوفى تباع السيارة ويبلغ من العمر نحو 22 عامًا. وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير الحركة المرورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.