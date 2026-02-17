قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
ذكريات النهائيات تعود.. مواجهة ثأرية مرتقبة بين الأهلي والترجي
روسيا.. انهيار مبنى للشرطة العسكرية في قاعدة بـ سيرتولوفو الروسية
رئيس وفد أوكرانيا المفاوض: مهمتنا البحث عن قرارات تقربنا من سلام دائم

أوكرانيا
أوكرانيا
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "رئيس وفد أوكرانيا المفاوض" أن مهمتهم دفع القرارات التي يمكن أن تقربهم من سلام دائم وبحث قضايا أمنية وإنسانية.

وأضاف أن لديهم إطار عمل متفق عليه مع الرئيس زيلينسكي وتفويض واضح منه.

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات الأوكرانية القول إن القوات الروسية  أطلقت 29 صاروخا و396 مسيرة على أوكرانيا قبيل محادثات جنيف.

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة أوكرينيرجو الأوكرانية للكهرباء عن قطع التيار الكهربائي بشكل طارئ في معظم مناطق البلاد بسبب هجوم واسع النطاق شنه الجيش الروسي.

وشنت روسيا هجوماً ضخماً آخر على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة “أوكرينفورم” الأوكرانية.

وقالت الشركة الأوكرانية إنه نتيجة للأضرار الناجمة عن الإضرابات، تم فرض انقطاعات طارئة للتيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد.

وأضافت: "تجدر الإشارة إلى أن الهجوم لا يزال مستمراً وستبدأ أعمال الترميم حينما يسمح الوضع الأمني ​​بذلك".

وأكدت أن جداول انقطاع التيار الكهربائي التي نُشرت سابقاً، والتي كانت تُحدد كل ساعة، غير سارية المفعول مؤقتاً وسيتم رفع القيود الطارئة بعد استقرار الوضع في شبكة الكهرباء. 
 

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

اوقاف البحر الأحمر تخصص 380 مسجد للتروايح و179 للتهجد خلال شهر رمضان

أوقاف البحر الأحمر تخصص 380 مسجدا للتروايح و179 للتهجد خلال شهر رمضان

محافظ بورسعيد يوجه الشكر والتقدير للواء أ ح محب حبشي ويؤكد استكمال مسيرة البناء والتنمية

محافظ بورسعيد يوجه الشكر والتقدير للواء محب حبشي.. ويؤكد استكمال مسيرة البناء والتنمية

في أول أيام عمله.. محافظ أسيوط الجديد يتفقد إدارات الديوان العام ويلتقي المواطنين ويشدد على سرعة إنجاز مصالحهم

في أول أيام عمله.. محافظ أسيوط الجديد يتفقد إدارات الديوان العام ويلتقي عددا من المواطنين

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

