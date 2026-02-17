مهرجان برلين السينمائي يمنح المخرج هايلي جيريما جائزة الكاميرا

منح مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ76 المخرج السينمائي هايلي جيريما جائزة الكاميرا، فيما خضع جيريما لجلسة تصوير لتوثيق تسلمه الجائزة.

وفي سياق متصل غابت النجمة إيمي آدامز عن حضور العرض العالمي الأول لفيلمها At the Sea المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين السينمائي.

وقدمت إيمي آدامز رسالة لمهرجان برلين السينمائي، جاء فيها: أشكر مهرجان برلين السينمائي لاستضافته العرض العالمي الأول لفيلم At the Sea، ولمواصلته دعم صناعة الأفلام المستقلة، دعمكم لا يقدر بثمن بالنسبة لي ولرواية القصص المستقلة حول العالم. وأضافت إيمي آدامز: أنا آسفة لعدم تواجدي شخصيا، وأنا فخورة للغاية ومتأثرة بشدة بالعمل وزملائي في فريق التمثيل.

يشارك في بطولة فيلم At the Sea كل من موراي بارتليت وبريت جولدشتاين وكلوي إيست ودان ليفي وجيني سلايت ورين ويلسون، ومن سيناريو كاتا ويبر كاتبة السيناريو والمنتجان ألكسندر رودنيانسكي وفيكتوريا بيتراني.