أخبار السيارات| شاهد بورشه تايكان الكهربائية.. عودة ستيشن واجن من فولفو بعدد محدود

شهد شهر فبراير 2026 الكشف عن مشروع "Norrsken" المذهل من قبل شركة "أوتوفورما" الهولندية، والذي يعيد إحياء أيقونة فولفو التاريخية P1800ES بنمط "Shooting Brake" الشهير.

كشفت لقطات تجسسية حديثة في فبراير 2026 عن اقتراب موعد إطلاق “سكودا بيك”، وهي الكروس أوفر الكهربائية الأكبر في تاريخ الصانع التشيكي، والمقرر الكشف الرسمي عنها في صيف هذا العام.

يعد فيلم حماية الطلاء المعروف اختصارًا بـ "PPF" ثورة تقنية في عالم العناية بالمركبات، فهو عبارة عن طبقة شفافة من مادة "البولي يوريثين" تعمل كغلاف مادي صلب يمتص الصدمات ويحمي طلاء المصنع من العوامل الخارجية.

دخلت المنافسة بين عمالقة السيارات الكهربائية مرحلة جديدة من الشراسة في فبراير 2026، حيث رصدت عدسات المصورين في السويد النسخة الأكثر تطرفًا من "بورش تايكان" أثناء خضوعها لاختبارات الطقس البارد.

يضم سوق السيارات المصري ، العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.