أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
بسبب أعمال السنة والتقييمات|تعليمات رسمية بضرورة إلتزام طلاب المدارس بالحضور في رمضان
بشير التابعي: الموسم الحالي سيكون كارثيًا للزمالك ولن يتوّج بأي بطولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار السيارات| شاهد بورشه تايكان الكهربائية.. عودة ستيشن واجن من فولفو بعدد محدود

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

شهد شهر فبراير 2026 الكشف عن مشروع "Norrsken" المذهل من قبل شركة "أوتوفورما" الهولندية، والذي يعيد إحياء أيقونة فولفو التاريخية P1800ES بنمط "Shooting Brake" الشهير.

كشفت لقطات تجسسية حديثة في فبراير 2026 عن اقتراب موعد إطلاق “سكودا بيك”، وهي الكروس أوفر الكهربائية الأكبر في تاريخ الصانع التشيكي، والمقرر الكشف الرسمي عنها في صيف هذا العام.

يعد فيلم حماية الطلاء المعروف اختصارًا بـ "PPF" ثورة تقنية في عالم العناية بالمركبات، فهو عبارة عن طبقة شفافة من مادة "البولي يوريثين" تعمل كغلاف مادي صلب يمتص الصدمات ويحمي طلاء المصنع من العوامل الخارجية.

دخلت المنافسة بين عمالقة السيارات الكهربائية مرحلة جديدة من الشراسة في فبراير 2026، حيث رصدت عدسات المصورين في السويد النسخة الأكثر تطرفًا من "بورش تايكان" أثناء خضوعها لاختبارات الطقس البارد.

يضم سوق السيارات المصري ، العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ستيشن واجن هيونداي أيونيك 9 النانو سيراميك سيارة بورش تايكان بورش تايكان الكهربائية فيات 500 كوبيه

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

الزبادي

لسحور رمضان.. طريقة عمل الزبادي في البيت

طاجن التورلي بالدجاج

مغذي وشهي.. طريقة عمل طاجن التورلي بالدجاج في الفرن

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

