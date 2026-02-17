قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشادة جديدة داخل المترو تشعل السوشيال ميديا.. أسماء: وضعت رجلاً على رجل لحماية نفسي

واقعة المترو
واقعة المترو
رنا أشرف

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما وثق مشادة كلامية داخل إحدى عربات المترو بين فتاة وأحد الركاب، في واقعة أعادت إلى أذهان المشاهدين مشهد "مشادة المترو" السابقة التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة. 

الفيديو الجديد، الذي ظهرت فيه أسماء رضا وهي توثق تفاصيل ما حدث، جعل هناك حالة تباين في ردود الأفعال والتعليقات.

وضعت قدمًا على قدم بسبب ضيق المساحة وليس استفزازًا

أكدت أسماء رضا، صاحبة واقعة المترو، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن الاتهامات الموجهة لها غير صحيحة، مشددة على أنها لم تكن تضيق على الطرف الآخر كما ادعى ، خاصة أنه كان يجلس بعيدًا عنها منذ البداية. وأضافت أن كاميرات المترو قادرة على توضيح حقيقة ما جرى كاملة دون تحريف.
وأوضحت أسماء أنها في البداية لم تكن تضع قدمًا على قدم، إدراكًا منها لضيق المساحة داخل عربات المترو، إلا أنها اضطرت إلى ذلك بعدما جلس الرجل بجوارها وهو يفتح ساقيه بشكل مبالغ فيه، ما تسبب في تضييق المساحة بينها وبينه. 

وأكدت أنها لجأت لهذا التصرف فقط لتترك مسافة آمنة وتتجنب أي احتكاك، مفضلة تفادي المشاكل تمامًا.

وأشارت إلى أن عددًا من الركاب وقفوا إلى جانبها، ولم يطلب منها أحد الصمت أو تجاهل الموقف، بل إن رجلًا مسنًا كان يجلس بالقرب منه تدخل ودافع عنها، ووجه له حديثًا حازمًا مؤكدًا أنه لا يملك الحق في التعرض لها أو التدخل في طريقة جلوسها، معربة عن تقديرها لموقفه المحترم.

الواقعة ليست تحرشًا.. لكن أسلوبه كان غير لائق

ونفت أسماء أن تكون الواقعة تحرشًا صريحًا، لكنها أكدت أن أسلوب الرجل كان غير لائق ولا يليق بالتعامل داخل وسائل النقل العام، مشيرة إلى أنه بدأ في رفع صوته عليها بدعوى جلوسها بطريقة غير مناسبة، رغم أنها كانت مضطرة لذلك بسبب الزحام.

وأضافت أن اعتراضه لم يتوقف عند ذلك، بل تطور إلى توجيه إهانات شخصية لها، حيث أساء إلى تربيتها واحترامها، وهو ما اعتبرته تجاوزًا واضحًا، مؤكدة أنها لم تبادر بأي تعد، بل كان هو الطرف الذي بدأ بالإساءة.

وأوضحت أسماء أنها قررت تصوير الفيديو بعدما شعرت بالخطر، خاصة مع قيامه بالتلويح بيده بطريقة أوحت بإمكانية الاعتداء عليها، مؤكدة أن هدفها من التصوير كان حماية نفسها وتوثيق الموقف، التزامًا بما يتم التوجيه إليه دائمًا من أهمية إثبات الحق بالوسائل المتاحة.

لا أنوي تحرير محضر.. هدفي التوعية فقط
 

وأكدت أنها لا تنوي تحرير محضر رسمي، موضحة أن الغرض الأساسي من نشر الفيديو هو توعية الناس بضرورة احترام المساحة الشخصية داخل المواصلات العامة، وأن لكل فرد الحق في الجلوس بالطريقة التي تريحه دون التعرض للإهانة أو التدخل.

وردًا على الانتقادات التي طالتها بسبب جلوسها في عربة مختلطة، أكدت أسماء أن العربة ليست مخصصة للرجال فقط، وأن من حقها الجلوس في أي مكان متاح لها، مشيرة إلى أن عربات السيدات محدودة للغاية وغالبًا ما تكون شديدة الازدحام لدرجة يصعب معها التنفس، مؤكدة أن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال ما تعرضت له من إساءة.



 

واقعة المترو مشادة في المترو أسماء رضا صاحبة واقعة المترو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

تشييع جنازة اللواء مصطفى خليل

وسط حاله من الحزن.. جنازة مهيبة للواء مصطفى خليل بحضور المحافظ وقيادات الأمن بالمنيا .. شاهد

جانب من اللقاء

رئيسا مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية والحكومية يهنئان وزير التعليم العالي والبحث العلمى

محافظ الوادي الجديد

في أول قراراتها..محافظ الوادي الجديد تعلن منح مهلة شهرين لتوفيق أوضاع المزارعين والمستثمرين

بالصور

رمضان فى الدراسة.. نصائح لصيام الأطفال فى الشهر الكريم

صيام الأطفال
صيام الأطفال
صيام الأطفال

هل يمكن تحسين الرغبة الجنسية بالطعام؟ خبيرة تغذية تكشف أفضلها

كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟
كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟
كيف يؤثر الطعام على الرغبة الجنسية؟

أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها

العين
العين
العين

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد