سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
تكنولوجيا وسيارات

بسعر لن يتكرر وميزات لم يسبق لها مثيل ..إليك أفضل ساعة ذكية في 2026

لمياء الياسين

أعلنت ريبوك رسمياً عن إطلاق ساعة Rush الذكية المزودة بميزة تتبع معدل ضربات القلب، ومستوى تشبع الأكسجين في الدم (SpO₂)، وأكثر من 80 وضعاً رياضياً وتستهدف الساعة المستهلكين ذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن ميزات تتبع اللياقة البدنية دون تكلفة باهظة وذلك بسعر 69.99 دولارًا أمريكيًا

 تُعدّ هذه الساعة أقل سعرًا من ساعة Stride من نفس الشركة، وذلك بفضل استخدام مكونات داخلية  أقل تكلفة مع الحفاظ على الوظائف الأساسية.

ميزات ساعة Rush

على الجانب الاخر تأتي ساعة Rush بشاشة LCD تعمل باللمس مقاس 1.39 بوصة بدقة 360 × 360 بكسل، لتحل محل شاشة AMOLED في جهاز Stride بهدف خفض تكاليف التصنيع. 

تدعم الساعة أكثر من 80 وضعًا رياضيًا، بما في ذلك الجري وركوب الدراجات واليوجا، مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدعوم الذي يستفيد من اتصال الهاتف الذكي لتتبع الموقع.
تشمل ساعة Rush بميزات مراقبة الصحة كتتبع معدل ضربات القلب بشكل مستمر، وقياس تشبع الأكسجين في الدم (SpO₂)، وحساب الخطوات، وتتبع السعرات الحرارية، وتحليل النوم.

تتميز ساعة Rush عن الطرازات الأعلى منها ببعض النواقص الملحوظة. فهي تفتقر إلى خاصية الاتصال عبر البلوتوث ومكبر الصوت المدمج، وهما ميزتان متوفرتان في ساعة Stride. 

توفر الساعة العديد من الميزات أبرزها مقاومة الماء بمعيار IP68 حماية من المطر ورذاذ الماء.

 توفر الساعة بطارية بسعة 300 مللي أمبير/ساعة ما يصل إلى 10 أيام من الاستخدام مع دعم الشحن السريع، إلا أن عمر البطارية الفعلي يعتمد على أنماط الاستخدام.

يبلغ حجم إطار الساعة 46 × 46 × 11 مم، ووزنها 47 جرامًا، وهي متوافقة مع الأساور الرياضية القابلة للتبديل. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من 100 واجهة ساعة لتخصيصها. تشمل المستشعرات المدمجة معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO₂)، ومستشعر التسارع، وشاشة لمس، ومحرك اهتزاز.

تتوفر  ساعة Rush الذكية بثلاثة خيارات للألوان وهي الفولاذ الأسود، والأحمر اللامع، والذهبي اللامع. وقد أُدرجت ساعة "راش" الآن على موقع ريبوك الإلكتروني الأمريكي كأقل ساعات الشركة الذكية سعراً.

