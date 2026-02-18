التضامن تطلق الملتقى الأول للرعاية البديلة بالإسكندرية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الملتقى الأول للرعاية البديلة بمحافظة الإسكندرية، حيث يستهدف اللقاء النوعي مراجعة آليات العمل بمنظومة الرعاية البديلة وآليات الرعاية المؤسسية والأسرية والوقوف على أهم تحديات العمل على المستوى التنفيذي.

وتعزز هذه اللقاءات النوعية منظومة الأسر البديلة، حيث شهد الملتقي مشاركة كافة مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، متمثلة في السادة مديري المديريات ومديري الأسر والطفولة ومسئولي الأسر البديلة.

كما شارك في هذا الملتقي الذي استمر على مدار ثلاثة أيام أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية أن الملتقى شهد عرض آليات العمل للرعاية المؤسسية والأسرية ومتابعات الأسر البديلة ومناقشة التحديات التي تواجه المنظومة، وتم عقد حلقات نقاشية للوقوف على المقترحات والخروج بأهم التوصيات.

كما شهد الملتقي فعالية للتدريب الشمولي لاخصائي الرعاية البديلة، فضلا عن وضع تصور مبدئي لمنظومة تدريب اخصائي الرعاية الاجتماعية.

كما تم التأكيد على أهمية التحول الرقمي لمنظومة الأسر البديلة الكافلة وضبط قواعد البيانات الخاصة بالأسر البديلة الكافلة، فضلا عن الشرح التفصيلي للدليل الإلزامي للأسر الراغبة في الكفالة، وتم تسليم الدليل المعتمد لكافة مديريات التضامن الاجتماعي ليكون مرجعا موحدا في هذا الشأن.