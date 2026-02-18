قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان تحت حراسة مشددة والقيود على دخول المصلين من الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خيار البحر يظهر بكثافة.. ما الذي يحدث في مرسى علم؟

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

في واقعة غريبة، تحدث لأاول مرة ظهر حيوان خيار البحر بكثافة في مرسى علم..

ظهور حيوان خيار البحر بكثافة

أثناء تنفيذ أعمال المسح البحري بمنطقة مرسى علم – جنوب البحر الأحمر، والتي قام بها الباحث البيئي الدكتور محمد عبد الغني، تم تسجيل كثافة استثنائية لحيوان خيار البحر على القاع البحري، بلغت نحو 7 أفراد لكل متر مربع، مع سيادة واضحة للأحجام الصغيرة (الطور اليافع)، وهو ما اعتبره مختصون قيمة شاذة بيئيًا تستحق التحليل والمتابعة.

وتشير المقارنات مع الدراسات العلمية المنشورة دوليًا إلى أن هذه الكثافة تفوق بشكل كبير المعدلات المعتادة التي تم تسجيلها في مناطق مثل المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ ومناطق أخرى من البحر الأحمر، حيث تُظهر أغلب الدراسات العالمية – سواء في البيئات المستقرة أو المتأثرة بالأنشطة البشرية – أن الكثافات الشائعة لخيار البحر تتراوح غالبًا بين 0.1 إلى 1 فرد لكل متر مربع.

ويُعد خيار البحر من الكائنات القاعية المهمة المستخدمة كمؤشر حيوي (Benthic Bio-indicator)، حيث يمكن أن تعكس الزيادة الكبيرة في الأعداد – خاصة مع سيادة الأطوار اليافعة – عددًا من الاحتمالات البيئية، من بينها: ارتفاع محتوى المادة العضوية في الرواسب، تغير خصائص البيئة القاعية، تعويض سكاني بعد اضطراب أو ضغط سابق، أو وجود حالة اختلال مؤقت في التوازن البيئي.

وأكد الدكتور محمد عبد الغني أن مثل هذه الأرقام غير الطبيعية في أعمال الرصد البيئي البحري لا تُعد مدعاة للاطمئنان، بل تمثل إشارة قوية تستدعي الفهم والتحليل العلمي، بهدف تفسير الظاهرة بدقة، وتحديد ما إذا كانت مرتبطة بتغيرات طبيعية أو ضغوط بيئية قد تؤثر على استقرار النظام البيئي البحري بالمنطقة.

ويُنتظر أن تسهم المتابعة الميدانية والتحاليل البيئية المصاحبة في تقديم تفسير علمي لهذه الظاهرة، ووضع توصيات واضحة تساعد في دعم جهود حماية البحر الأحمر، باعتباره أحد أهم النظم البيئية البحرية ذات التنوع الحيوي الفريد عالميًا.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر جنوب البحر الأحمر مرسى علم البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

ترشيحاتنا

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان المبارك

السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بمناسبة شهر رمضان المبارك

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة في جولة تفقدية على القطاعات والإدارات المركزية.. وتؤكد: رفع كفاءة العمل المؤسسي توفير وتخصيص أماكن لاستقبال المواطنين

التضامن الاجتماعي

التضامن تطلق الملتقى الأول للرعاية البديلة بالإسكندرية

بالصور

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد