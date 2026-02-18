خيار البحر يظهر بكثافة.. ما الذي يحدث في مرسى علم؟

في واقعة غريبة، تحدث لأاول مرة ظهر حيوان خيار البحر بكثافة في مرسى علم..

ظهور حيوان خيار البحر بكثافة

أثناء تنفيذ أعمال المسح البحري بمنطقة مرسى علم – جنوب البحر الأحمر، والتي قام بها الباحث البيئي الدكتور محمد عبد الغني، تم تسجيل كثافة استثنائية لحيوان خيار البحر على القاع البحري، بلغت نحو 7 أفراد لكل متر مربع، مع سيادة واضحة للأحجام الصغيرة (الطور اليافع)، وهو ما اعتبره مختصون قيمة شاذة بيئيًا تستحق التحليل والمتابعة.

وتشير المقارنات مع الدراسات العلمية المنشورة دوليًا إلى أن هذه الكثافة تفوق بشكل كبير المعدلات المعتادة التي تم تسجيلها في مناطق مثل المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ ومناطق أخرى من البحر الأحمر، حيث تُظهر أغلب الدراسات العالمية – سواء في البيئات المستقرة أو المتأثرة بالأنشطة البشرية – أن الكثافات الشائعة لخيار البحر تتراوح غالبًا بين 0.1 إلى 1 فرد لكل متر مربع.

ويُعد خيار البحر من الكائنات القاعية المهمة المستخدمة كمؤشر حيوي (Benthic Bio-indicator)، حيث يمكن أن تعكس الزيادة الكبيرة في الأعداد – خاصة مع سيادة الأطوار اليافعة – عددًا من الاحتمالات البيئية، من بينها: ارتفاع محتوى المادة العضوية في الرواسب، تغير خصائص البيئة القاعية، تعويض سكاني بعد اضطراب أو ضغط سابق، أو وجود حالة اختلال مؤقت في التوازن البيئي.

وأكد الدكتور محمد عبد الغني أن مثل هذه الأرقام غير الطبيعية في أعمال الرصد البيئي البحري لا تُعد مدعاة للاطمئنان، بل تمثل إشارة قوية تستدعي الفهم والتحليل العلمي، بهدف تفسير الظاهرة بدقة، وتحديد ما إذا كانت مرتبطة بتغيرات طبيعية أو ضغوط بيئية قد تؤثر على استقرار النظام البيئي البحري بالمنطقة.

ويُنتظر أن تسهم المتابعة الميدانية والتحاليل البيئية المصاحبة في تقديم تفسير علمي لهذه الظاهرة، ووضع توصيات واضحة تساعد في دعم جهود حماية البحر الأحمر، باعتباره أحد أهم النظم البيئية البحرية ذات التنوع الحيوي الفريد عالميًا.