تداول 4500 طن بضائع و292 شاحنة بميناء نويبع البحري

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول (4500) طن بضائع،و(292) شاحنة، و(390) معتمرا، و(18) باص عمرة، من خلال رحلات مكوكية لـ 5 سفن وهي بابل، وآور، وسينا، والحسين ونيو عقبة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم/الأربعاء/، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (7) سفن، وتم تداول (23 ألف) طن بضائع، و(860) شاحنة، و(63) سيارة.

وأشارت إلى أن حركة الواردات شملت 5 آلاف طن بضائع، و360 شاحنة، و49 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (18 ألف) طن بضائع، و(500) شاحنة، و(14) سيارة.

وسجلت الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانيها.