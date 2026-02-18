مبادرة بداية جديدة.. الجبهة الوطنية يوزع هداية رمضان إلى المواطنين بالإسكندرية

بدأت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة" التي أطلقها الحزب في مختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأطلق حزب الجبهة الوطنية هدية لجموع المصرين خلال شهر رمضان والتي تشمل 7500 طن لحوم ودواجن بشعر مخفض ومليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها بجميع محافظات الجمهورية.

وهنأ قيادات حزب الجبهة الوطنية بالمحافظة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور المجتمعي للحزب وحرصه على التواجد الميداني بين المواطنين، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.