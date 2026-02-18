قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
برلمان

مبادرة بداية جديدة.. الجبهة الوطنية يوزع هداية رمضان إلى المواطنين بالإسكندرية

عبد الرحمن سرحان

بدأت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن مبادرة "بداية جديدة" التي أطلقها الحزب في مختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأطلق حزب الجبهة الوطنية هدية لجموع المصرين خلال شهر رمضان والتي تشمل 7500 طن لحوم ودواجن بشعر مخفض ومليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها بجميع محافظات الجمهورية.

وأعلن رئيس حزب الحبهة الوطنية الدكتور عاصم الحزار وامين عام الحزب المستشار محمد عمران عن اطلاق هدية الحزب لجموع المصرين  خلال شهر رمضان والتي تشمل 7500 ألف طن لحوم ودواجن بشعر مخفض ومليون كرتونة سلع غذائية يتم توزيعها بجميع محافظات الجمهورية.

وهنأ قيادات حزب الجبهة الوطنية بالمحافظة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور المجتمعي للحزب وحرصه على التواجد الميداني بين المواطنين، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

أمانة حزب الجبهة الوطنية الإسكندرية مبادرة بداية جديدة شهر رمضان المبارك كرتونة سلع غذائية

