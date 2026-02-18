قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
مروة بوريص تشارك في مراسم صلح ثأري بالأقصر.. صور

النائبة مروة بوريص تشارك في مراسم صلح ثأري بمحافظة الأقصر
النائبة مروة بوريص تشارك في مراسم صلح ثأري بمحافظة الأقصر
شاركت مروة بوريص، عضو مجلس النواب، في مراسم الصلح في الخصومة الثأرية بين عائلتي بيت عبود خليفة وحافظ عبدالرحيم، وذلك بدعوة كريمة من فضيلة الشيخ أحمد محمد محمد الطيب، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت مراسم الصلح بحضور فضيلة الشيخ محمد محمد أحمد الطيب، واللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف برئاسة الدكتور عباس شومان، في مشهد يعكس الدور الوطني والديني الذي تضطلع به مؤسسة الأزهر في رأب الصدع ونبذ العنف وترسيخ قيم التسامح بين أبناء الوطن.

وأكدت النائبة مروة بوريص أن مشاهد الصلح تمثل ترجمة حقيقية لقوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ»، مشددة على أن إنهاء الخصومات الثأرية يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأعربت بوريص عن تقديرها للدور الذي يقوم به الأزهر الشريف وقياداته في دعم مبادرات المصالحات المجتمعية، مؤكدة أن تضافر جهود مؤسسات الدولة والقيادات الدينية والبرلمانية يُجسد نموذجًا وطنيًا يُحتذى به في معالجة النزاعات بالحكمة والكلمة الطيبة، حفاظًا على النسيج الوطني وترسيخًا لقيم العفو والتسامح.

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم
بدائل أرخص للحوم في رمضان
صورة للقافلة
نائب محافظ الشرقية
