فن وثقافة

يسرا اللوزي تشعل شرارة "أسطورة النهاية" من مسلسل المداح

أوركيد سامي

تمثل النجمة يسرا اللوزي ، نقطة إنطلاق أحداث الموسم السادس من مسلسل المداح (أسطورة النهاية) بشخصيتها تاج.

حيث يتخذ الشيخ صابر المداح (حمادة هلال) قرارًا مصيريًا لمحاولة إنقاذها من براثن الملك الأحمر (خالد الصاوي) وبنت إبليس (غادة عادل) بعد أن تمكّنا من أسرها بواسطة سحرهما الأسود في نهاية الجزء السابق.

وتبدأ أحداث الحلقة الأولى من مسلسل المداح، الذي بدأ عرضه على منصة شاهد، عندما يجد صابر نفسه في المغرب أمام سرمد، كبير قبيلة تاج، والذي يخبره أنه إذا أراد إنقاذ تاج عليه أن يتخلى بشكل تام عن جميع هباته ليعود إنسان عادي، وأنه إذا أراد أن يختار إنقاذها عليه أن يعود لنفس المكان الذي تقابلا فيه.

في نفس الليلة، تظهر تاج لصابر في المنام وتخبره أنها كانت على ثقة تامة بأنه سينقذها، وهو ما يعتبره صابر علامة ويذهب ليقابل سرمد ويوافق على إنقاذ تاج، خاصةً لما لها من أفضال عليه، ويأخذ معه سلاحها والصولجان اللذان تمكّن من حمياتهما من أجلها.

تظهر تاج لصابر في هيئتها الجنيّة في اللحظة التي يرسله فيها سرمد إلى الكهف المنشود، وتلومه على اختياره لإنقاذها، ثم تختفي وتعود للظهور في هيئة بشرية لأن صابر لم يعد بإمكانه رؤية الجن، وتخبره بجميع قدراته التي سيفقدها، وحينها يظهر سميح الجلّاد ويحاول تعذيب صابر، لكن تاج تنقذه بسلاحها وترسله إلى بيته.

مسلسل المداح من إخراج أحمد سمير فرج، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وتشارك يسرا اللوزي في بطولته مع حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان وجوري بكر.

اخبار الفن نجوم الفن المداح يسرا اللوزي

