بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر
أول ليلة في رمضان.. صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر | بث مباشر
إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس
موقف مالكوم من مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي
صور فضائية ترصد دفن مداخل أنفاق وإصلاح قواعد صواريخ إيرانية وسط توتر مع واشنطن وتل أبيب |شاهد
بـ الفانوس .. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية ساحرة
حماة الوطن: مشروع قانون الإدارة المحلية يترجم توجيهات الرئيس لخطوات تشريعية واضحة
صلاة التراويح | هل الأفضل أدؤها في المسجد أم المنزل؟.. أزهري يوضح
عقوبة تعطيل المرور في القانون .. احذر الحبس والغرامة
المقاولون العرب يُبرم شراكة مع مشروع World Football Track لدعم الاحتراف الخارجي للناشئين
الركاب ينجون بأعجوبة .. سقوط ميكروباص في حفرة عميقة بالزاوية | صور مؤسفة
يامال يستعد لصيام رمضان للعام الثاني على التوالي
إصلاحات تؤتي ثمارها و40 مليار جنيه للحماية الاجتماعية.. وتضخم يتراجع وخطة للاكتفاء

محمد البدوي

مع بداية عام 2026، بدأت ملامح مرحلة اقتصادية جديدة تتشكل في مصر، مدفوعة بنتائج ملموسة لبرنامج الإصلاحات المالية والنقدية الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية. 

الأرقام لم تعد مجرد مؤشرات على الورق، بل تحولت إلى إجراءات فعلية انعكست على حياة المواطنين، سواء عبر تراجع معدلات التضخم، أو تعزيز الإنفاق على الصحة، أو إطلاق حزم دعم اجتماعي غير مسبوقة. 

وفي ظل تحسن المؤشرات الكلية، اتجهت الحكومة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مع تبني استراتيجية طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بما يعزز الأمن الغذائي ويخفف الضغط على الموازنة العامة.

وأكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن إقرار حزمة حماية اجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه يعكس بوضوح التحسن في أداء الاقتصاد المصري مطلع 2026، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت كنتيجة مباشرة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الأسواق وتعزيز موارد الدولة.

وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع بشكل لافت من 34% إلى 13%، بالتوازي مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الإيرادات الضريبية، ما أدى إلى تحقيق وفر مالي ضخم في الموازنة العامة، أتاح للحكومة مساحة أكبر للتحرك الاجتماعي والإنمائي.

وأوضح أن الفائض المالي تم توجيهه لتعزيز منظومة الدعم النقدي عبر أربعة محاور رئيسية، من بينها تقديم دعم مباشر لنحو 15 مليون أسرة بقيمة 400 جنيه لكل أسرة. ورغم تواضع الرقم ظاهريًا، فإنه يمثل دعمًا مؤثرًا للأسر الأكثر احتياجًا، ويسهم في تخفيف أعباء المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية وفق أولويات كل أسرة.

وفي قطاع الصحة، كشف عن تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسريع التدخلات الجراحية الحرجة، إضافة إلى 3 مليارات جنيه لإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يوفر تغطية صحية موسعة لنحو 7 ملايين مواطن، ويخفف الأعباء العلاجية عن أسر الصعيد.

أما على صعيد الأمن الغذائي، فأوضح أن الدولة بدأت تنفيذ استراتيجية متكاملة لإنهاء الاعتماد على استيراد القمح، عبر تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاح المصري وتعويض فروق أسعار التوريد، بما يضمن هامش ربح يصل إلى 30%، إلى جانب حزمة تحفيزية تشمل دعم الأسمدة وإعفاءات من فواتير الكهرباء والمياه لمدة ثلاث سنوات.

واختتم بالتأكيد على أن مصر تمتلك المقومات الزراعية الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال 18 شهرًا، حال استمرار سياسات الدعم المباشر وتوسيع الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية، مشددًا على أن استقرار ملف القمح يمثل حجر الأساس في استقرار الأمن الغذائي والموازنة العامة للدولة.

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

جهاز مستقبل مصر

بعد ارتفاعها بالأسواق .. مستقبل مصر يطرح الفرخة بسعر 90 جنيها

المهندس محمد عبد الغني

انتخابات المهندسين | مطالب بمنع تصوير بطاقات الاقتراع.. وإعلان النتائج بمقار الفرعيات

المشاركون في البرنامج التدريبي للمجلس القومي

القومي لحقوق الإنسان يختتم تعزيز القدرات في التغطية الصحفية للقضايا البرلمانية

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

