محافظ الفيوم: تقديم الدعم الكامل لتحسين بيئة العمل

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم ، أهمية الالتزام بالانضباط الإداري، والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة، لضمان سير العمل بانتظام وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز. مشيرا في الوقت ذاته إلى دعمه الكامل لتحسين بيئة العمل وتوفير كل ما يلزم لتسهيل أداء المهام الوظيفية، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بإدارات ديوان عام المحافظة ، لمتابعة سير العمل، وتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور هشام عبدالسميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد.

وحرص المحافظ ، خلال جولته على تهنئة العاملين خلال جولته بقرب حلول شهر رمضان الكريم، متمنيًا من الله العلي القدير أن يكون شهر خير وبركة على الجميع، مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتفاني في العمل لتقديم الخدمة للمواطنين بأعلى قدر من الكفاءة والسرعة، مشيراً أن شهر رمضان هو شهر العمل والجد والاجتهاد والعطاء.

وشدد المحافظ ، على ضرورة مراجعة منظومة الحريق ووسائل الأمان والتأكد من صيانتها بشكل مستمر، مع تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف مباني وإدارات الديوان العام.