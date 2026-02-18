قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026
وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت
إعلام أمريكي: هجوم «أمريكي – إسرائيلي» مُحتمل على إيران خلال أيام
صرف 50 مليون جنيه لدفع وتيرة العمل في إنشاء ستاد نادي المصري
رؤية هلال رمضان 2026 .. دعاء استقبال الشهر الكريم
إيران.. حريق ضخم في منطقة برند جنوب طهران
قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر
دعاء العشاء أول يوم في رمضان.. ردده يفتح لك الله أبواب الخيرات
بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لضبط الأسواق قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطن
تهنئة شهر رمضان 2026.. أمين الفتوى يوضح حكمها وهل بدعة أم سنة
محافظات

محافظ الفيوم: تقديم الدعم الكامل لتحسين بيئة العمل

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
أ ش أ

 أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم ، أهمية الالتزام بالانضباط الإداري، والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة، لضمان سير العمل بانتظام وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز. مشيرا في الوقت ذاته إلى دعمه الكامل لتحسين بيئة العمل وتوفير كل ما يلزم لتسهيل أداء المهام الوظيفية، وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بإدارات ديوان عام المحافظة ، لمتابعة سير العمل، وتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور هشام عبدالسميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد.

وحرص المحافظ ، خلال جولته على تهنئة العاملين خلال جولته بقرب حلول شهر رمضان الكريم، متمنيًا من الله العلي القدير أن يكون شهر خير وبركة على الجميع، مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، والتفاني في العمل لتقديم الخدمة للمواطنين بأعلى قدر من الكفاءة والسرعة، مشيراً أن شهر رمضان هو شهر العمل والجد والاجتهاد والعطاء.

وشدد المحافظ ، على ضرورة مراجعة منظومة الحريق ووسائل الأمان والتأكد من صيانتها بشكل مستمر، مع تكثيف أعمال النظافة العامة بمختلف مباني وإدارات الديوان العام.

محافظ الفيوم الالتزام الانضباط العمل

مشروب طبيعي لتنظيف الكلى والكبد من السـموم

التهاب الزائدة الدودية.. أعراض تبدأ بسيطة وقد تنتهي بمضاعفات خطيرة

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

