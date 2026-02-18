قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المهندسين تكرم خريجي الدفعة السابعة من برنامج إدارة المشروعات الاحترافية

تكريم خريجي الدفعة السابعة من برنامج المشروعات الاحترافية
تكريم خريجي الدفعة السابعة من برنامج المشروعات الاحترافية
الديب أبوعلي

نظَّمت النقابة العامة للمهندسين احتفالية لتكريم خريجي الدفعة السابعة من البرنامج التدريبي في إدارة المشروعات الاحترافية (PMP)، بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين ورئيس اتحاد المهندسين العرب، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، والمهندس الاستشاري أحمد السيد- المحاضر الدولي في إدارة المشروعات ومقرر اللجنة العليا للبرنامج التدريبي. 

وشهد البرنامج السابع لإدارة المشروعات (PMP)  تخريج 500 مهندس ومهندسة، في إطار الخطة التدريبية التي تنفذها نقابة المهندسين لتأهيل كوادر متخصصة في إدارة المشروعات الاحترافية.

في كلمته، أكد المهندس طارق النبراوي، أن النقابة قامت بهذه المبادرة اقتناعًا منها بأهمية تقديم أكبر فرص تدريبية لشباب المهندسين، كونه السبيل للحصول على فرص عمل جيدة داخل مصر وخارجها.

وأكد أن تحدي تدريب 10 آلاف مهندس خلال فترة وجيزة لم يكن بالأمر السهل، وما كان ليتم لولا توفيق الله والإدارة القوية للنقابة وجهود وتفانِ المهندس الاستشاري أحمد السيد متطوعاً، معبرًا عن شكره وتقديره "للسيد" الذي قاد هذا البرنامج التدريبي الطموح.

وشددً على أنه لا توجد جهة حكومية تستطيع أن تدير مثل هذا المشروع بهذا العدد الكبير في هذه الفترة الوجيزة، فهو مشروع قومي تبنته النقابة ونجحت فيه.

وعبّر نقيب المهندسين عن فخره لإنجاز النقابة لهذا البرنامج التدريبي الضخم،  مشيرًا إلى أن النقابة على استعدادٍ دائم لتنفيذ أي برامج تدريبية مقترحة من أعضائها، مؤكدًا أن دور النقابة الأصيل هو تأهيل وتدريب أعضائها.

ومن جانبه، رحب المهندس محمود عرفات بالحضور داخل نقابة المهندسين، مؤكدًا أن النقابة تتحمل مسؤولية كبيرة في تعزيز ارتباط المهندس بنقابته من خلال دعم البرامج التدريبيبة، موضحًا أن النقابة حققت طفرة حقيقية في ملف التدريب والتأهيل، حيث تم تأهيل ما يقرب من 10 آلاف مهندس في مجال إدارة المشروعات (PMP)، كما تم افتتاح أكاديمية التدريب، إلى جانب الدور الفعال الذي تقوم به النقابات الفرعية في تنفيذ أنشطة تدريبية متنوعة.

وأكد "عرفات" أن التدريب والتأهيل يمثلان السلاح الحقيقي للمهندس، داعيًا جميع المهندسين إلى الحرص على تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم، بما يسهم في استعادة المهندس المصري لمكانته الرائدة التي كان يحظى بها خلال السنوات الماضية. 

كما عبر "عرفات" عن شكره وامتنانه للمهندس الاستشاري والمحاضر الدولي أحمد السيد  لجهوده التطوعية في هذا البرنامج التدريبي.

خلال كلمته، وجّه المهندس أحمد السيد خالص شكره وتقديره إلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، معربًا عن امتنانه لدعمهما المتواصل، ومؤكدًا أن وجودهما داخل النقابة كان الركيزة الأساسية لنجاح البرنامج.

إذ كانا صاحبي اللبنة الأولى في تأسيسه، وحظى البرنامج  بدعمهما، ما كان له عظيم الأثر في بناء تجربة تدريبية غير مسبوقة، فتحت آفاقًا جديدة أمام المهندسين. إذ سانداه في جميع مراحله حتى اللحظة الأخيرة.

بجانب حرصهما على تذليل كافة المعوقات والمتابعة اليومية للبرنامج، وتوفير كل الإمكانات وأعلى البرامج التكنولوجية، للخروج بالصورة المشرفة للبرنامج.

وفي السياق ذاته، شدد "السيد" على أن هذا البرنامج التدريبي الطموح سيستمر خلال الفترة المقبلة، بهدف تخريج وتأهيل مزيد من المهندسين لاجتياز هذه الشهادة الدولية المرموقة، والحصول على الشهادات الدولية العالمية الصادرة من معهد  PMI،  التي تفتح آفاقًا أوسع وفرص عمل واعدة أمام المهندسين في مختلف المجالات.

وكشف "السيد" أنه بذلك يرتفع إجمالي خريجي برنامج إدارة المشروعات (PMP) حتى الآن إلى 8400 مهندس، يُضاف إليهم 1400 مهندس من خريجي برنامج إدارة المخاطر، إلى جانب 400 مهندسة ومهندس من خريجي برنامج «المعاون المعتمد في إدارة المشروعات»، ليصل إجمالي عدد الخريجين إلى 10200 مهندس ومهندسة، محققين نسبة إنجاز بلغت 100% من الأعداد المستهدفة بالخطة التدريبية التي أطلقتها نقابة المهندسين المصرية في بداية البرنامج خلال العام الماضي، والتي استهدفت تدريب 10 آلاف مهندسة ومهندس في مجال إدارة المشروعات الاحترافية.

يذكر أن حفل التكريم حضره نحو 200 مهندس لاستلام الشهادات المعتمدة المطبوعة، فيما تقرر إرسال الشهادات إلكترونيًا إلى باقي الخريجين عبر البريد الإلكتروني، تيسيرًا عليهم وضمانًا لوصولها في أسرع وقت.

