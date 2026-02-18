قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
أخبار العالم

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يؤكد دعم إنشاء وكالة تصنيف ائتماني أفريقية مستقلة

أ ش أ

التقى محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مع ماري أنطوانيت، الرئيس التنفيذي لآلية المراجعة النظراء الأفريقية اليوم في مقر الاتحاد الأفريقي.

وأشاد رئيس المفوضية - في بيان - بدور آلية مراجعة النظراء في تعزيز الحكم الديمقراطي، والشفافية، والمساءلة بين الدول الأعضاء، كما ثمن جهود الآلية وفريق العمل في تنظيم الدورة الخامسة والثلاثين لمنتدى الآلية على هامش الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي.

وأحاطت الرئيس التنفيذي لآلية المراجعة، رئيس المفوضية على التقدم المحرز في إنشاء وكالة تصنيف ائتماني أفريقية، وهي مبادرة مدعومة من الاتحاد الأفريقي تهدف إلى تقديم تقييمات موثوقة وملائمة للظروف المحلية لكل من الديون السيادية والشركات.

وأكد الرئيس دعم المفوضية الكامل لإنشاء بنية تصنيف ائتماني أفريقية مستقلة وملكية أفريقية، تخدم أولويات التنمية في القارة.

وأنشئت الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء في إطار مبادرة المشاركة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) كآلية أفريقية للمراجعة الذاتية تختص بتقييم أداء وبرامج الدول الأفريقية الأعضاء بها ، وفقاً للمبادئ الواردة بإعلان "الديمقراطية والحكم السياسي والاقتصادي الرشيد الذى أقرته قمة الاتحاد الأفريقي في ديربان" – يوليو 2002 ومدونات السلوك الأخرى المتفق عليها وذلك بهدف الوقوف على نقاط الضعف والقوة في هذا الأداء والتعاون لحل المشاكل التي قد تواجه بعض الدول في هذا الصدد بعيداً عن أية عقوبات أو مساءلة ولتبادل الخبرة والمعرفة بين الدول الأفريقية من أجل تعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم أسس الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد وترسيخ مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان .

مفوضية الاتحاد الإفريقي والشفافية والمساءلة

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

أرشيفية

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

جانب من الاجتماع

محافظ أسوان: إجراءات سريعة لتحويل أسوان لوجهة سياحية عالمية.. ولا تهاون مع المقصرين ورفع الإشغالات بشكل فورى

جانب من اللقاء

وفود من نادى القضاة والجامعة يهنئون لاشين بمسئولية محافظة أسوان

حملات مكثفة في المنوفية

ضبط 149 قطعة ألعاب نارية شديدة الخطورة بسرس الليان وتحرير 7 محاضر نقص وزن بقرى شبين الكوم

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

