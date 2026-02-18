ريم مصطفى تخفي أسراراً وتبحث وراء يوسف الشريف في أولى حلقات فن الحرب

سجلت النجمة ريم مصطفى ظهوراً بارزاً في الحلقة الأولى من مسلسل "فن الحرب"، حيث قدمت شخصية ياسمين النشرتي، التي تحمل خلفها ماضياً غامضاً وأسراراً لم يُكشف عنها بعد، وبرزت الأحداث خلال استضافتها في أحد البرامج الحوارية، حيث تحدثت عن قضية شركة "أرض المستقبل" لتوظيف الأموال، مؤكدة أنها كانت زوجة رئيس مجلس إدارتها، الذي تم القبض عليه لاحقًا بسبب عمليات احتيال تعرض لها العملاء.

جاء حديث ياسمين النشرتي في الوقت الذي كان زياد (يوسف الشريف) يوسف الشريف يتابع فيديوهات قديمة لنشرات الأخبار حول هذه القضية تحديداً، باهتمام شديد وبتأثر أيضاً، خاصة إعلان القبض على رجل الأعمال توفيق إبراهيم، ما يُظهر أن هذه القضية مرتبطة مباشرة بماضي زياد وتشكل نقطة محورية في مسار الأحداث.

ومع تقدم الحلقة، ظهرت ياسمين مجددا خلال حفلة أحد مشروعاتها، حيث كشف المشهد أنها متزوجة من ياسر علي ماهر، الذي يمارس أنشطة غير مشروعة تتعلق بغسيل الأموال، وخلال الحفل، يطلب شخص غامض مقابلتها في سيارته بالخارج، محذراً إياها من وجود شخص يتتبعها ويبحث في تفاصيل قضية "أرض المستقبل"، ويعمل على التحقق من محامي القضية لمعرفة توزيع الأموال بين الشركاء وسبب عدم سجنهم.

في رد فعل سريع، تتواصل ياسمين النشرتي مع شخص يُدعى علي (كريم أدريانو)، الذي يعرفها سابقاً في عمل بينهما، وتطلب منه إنهاء حساباتهم القديمة وتقديم أموال جديدة، مقابل جمع معلومات عن زياد وإرسال صورته إليها، في خطوة تمهّد لتصاعد الأحداث المقبلة بين ياسمين وزياد، خاصة فى ظل توعد الأولى للثاني في حالة اكتشافها أنه الذي يبحث ورائها.

مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، كمال، أبو رية، محمد جمعة، دنيا سامي، إسلام إبراهيم، محمد عبده، محمد ناصر، كريم أدريانو، إنجي سلامة، أحمد سلامة، يحى أحمد، ريم رأفت، مريت الحريري، عبير فاروق، ياسر علي ماهر، عزت زين، أحمد رفعت، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب توبة.