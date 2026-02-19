موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تتابع مبادرات " أهلًا رمضان " ومنافذ السلع الغذائية بمدينة الخارجة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تتابع مبادرات " أهلًا رمضان "و منافذ السلع الغذائية بمدينة الخارجة

قامت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولةٍ تفقديةٍ موسّعة بعدد من مبادرات " أهلًا رمضان" السلع الغذائية بمدينة الخارجة؛ وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية والالتزام بتخفيض الأسعار عن الأسواق الخارجية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، يرافقها الأستاذ علي نجاح رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

وافتتحت مبادرة " شنطة رمضان " التي تنفذها المديرية بالتعاون مع الجمعية الفئوية بشركة فوسفات مصر لطرح شنط سلع تموينية بتخفيض ٥٠٪ بسعر ١٠٠ جنيه للشنطة، و دواجن مبردة بسعر ١٠٠ جنيه أيضًا، أعقبه تفقد إحدى مبادرات محال الجملة لتخفيض الأسعار، موجهةً بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

كما تفقدت منفذ الوحدة المحلية للخضروات والفاكهة بميدان البساتين، واطمئنت من المواطنين على توافر السلع و تناسب أسعارها، موجهةً باستمرار طرح السلع بكافة المنافذ التابعة على مستوى المدينة والقرى.

من ناحية أخرى، تابعت المحافظ خلال جولتها رصيد السلع الأساسية بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت "، مشددةً على تكثيف جهود رؤساء القرى في توفير منتجات الشركة للمواطنين بالقرى النائية، وتكريم أفضل القرى في معدلات توفير السلع؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

للتهنئة بثقة القيادة السياسية

محافظ الوادي الجديد تستقبل نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات

استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، والوفد المرافق له؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليها مهام منصبها محافظًا للوادي الجديد.

وأعرب نيافة الأنبا عن اعتزاز الكنيسة بثقة القيادة السياسية في اختيار سيادتها لهذه المسؤلية الوطنية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في استكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق المزيد من معدلات التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

ومن جانبها، ثمنت محافظ الوادي الجديد هذه الزيارة الكريمة، والتى تعكس الدور الوطني والمجتمعي الفاعل الذي تضطلع به الكنيسة في ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز أواصر المحبة؛ بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين.

لتقديم التهنئة....

محافظ الوادي الجديد تستقبل رئيس جامعة الوادي الجديد

استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد ووفد من قيادات الجامعة؛ لتقديم التهنئة لسيادتها بتولي مهام عملها.

وأعربت عن تقديرها لهذه الزيارة الكريمة التي تعكس التعاون المثمر بين المحافظة والجامعة للنهوض بالمنظومة التعليمية بكليات الجامعة ، والاستفادة من إمكاناتها العلمية والبحثية في خدمة خطط التنمية بالمحافظة، مشيرةً إلى أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لخدمة المجتمع المحلي.