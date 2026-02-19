قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
محافظات

محافظ البحر الأحمر: تعزيز أواصر التعاون مع جامعة الغردقة

ابراهيم جادالله

تلقى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم تهنئة رسمية من الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس جامعة الغردقة ، بمناسبة توليه منصبه الجديد ، وذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ .

وأعرب رئيس جامعة الغردقة خلال اللقاء عن خالص تمنياته للمحافظ بالتوفيق والسداد في قيادة المحافظة، مؤكداً حرص الجامعة على التعاون الكامل مع المحافظة في جميع المبادرات التنموية والخدمية.

وأشار المحافظ إلى أن جامعة الغردقة تمثل ركيزة أساسية في تطوير التعليم العالي بالمحافظة، مؤكدًا أن مستقبل الجامعة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل لشباب المحافظة، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة، وتعزيز البحث العلمي، وإعداد كوادر مؤهلة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي والمشروعات التنموية في البحر الأحمر.

وأكد محافظ البحر الأحمر تقديره لتهنئة رئيس الجامعة، مشددًا على حرص المحافظة على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتحقيق أفضل النتائج في خدمة المواطنين والمجتمع المحلي.

وشدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة والجامعة في كافة المجالات التعليمية والبحثية والتنموية بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر جامعة الغردقة الغردقة رئيس جامعة الغردقة

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس.. والتداولات تقترب من مليار جنيه

صورة أرشيفية

Google تطلق موسيقى رمضان بالذكاء الاصطناعي عبر Lyria 3 وGemini

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تبحث معدلات تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

