محافظ البحر الأحمر: تعزيز أواصر التعاون مع جامعة الغردقة

تلقى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اليوم تهنئة رسمية من الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس جامعة الغردقة ، بمناسبة توليه منصبه الجديد ، وذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ .

وأعرب رئيس جامعة الغردقة خلال اللقاء عن خالص تمنياته للمحافظ بالتوفيق والسداد في قيادة المحافظة، مؤكداً حرص الجامعة على التعاون الكامل مع المحافظة في جميع المبادرات التنموية والخدمية.

وأشار المحافظ إلى أن جامعة الغردقة تمثل ركيزة أساسية في تطوير التعليم العالي بالمحافظة، مؤكدًا أن مستقبل الجامعة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل لشباب المحافظة، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة، وتعزيز البحث العلمي، وإعداد كوادر مؤهلة تساهم في دعم الاقتصاد المحلي والمشروعات التنموية في البحر الأحمر.

وأكد محافظ البحر الأحمر تقديره لتهنئة رئيس الجامعة، مشددًا على حرص المحافظة على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتحقيق أفضل النتائج في خدمة المواطنين والمجتمع المحلي.

وشدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين المحافظة والجامعة في كافة المجالات التعليمية والبحثية والتنموية بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.